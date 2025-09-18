Rekord w finale 400 m, Natalia Bukowiecka blisko medalu

Aktualizacja: 18.09.2025 23:34 Publikacja: 18.09.2025 16:29
Foto: PAP/Adam Warżawa
Tego, że w finale biegu na 400 m pań można liczyć na świetne wyniki spodziewali się wszyscy kibice. McLaughlin-Levrone biega w tym sezonie rewelacyjnie, w półfinale uzyskała 48,29 sekundy, jeszcze zwalniając na ostatnich metrach. Bieżnia na stadionie w Tokio sprzyja uzyskiwaniu świetnych wyników, co podkreślała na antenie TVP Sport po finale Bukowiecka, ale zadanie utrudniała pogoda. Podczas biegu cały czas padał deszcz, a bieżnia była mokra.
Czytaj więcej
Po trzech dniach lekkoatletycznych mistrzostw świata w Tokio Polacy nadal pozostają bez medalu. A...
Mimo to McLaughlin-Levrone uzyskała znakomity czas 47,78, bijąc przy okazji rekord mistrzostw świata, należący wcześniej do Czeszki Jarminy Kratochvilowej. Za nią na metę wpadły Dominikanka Marileidy Paulino i pochodząca z Bahrajnu Salwa Eid-Naser.
Bukowiecka, która biegła na ósmym torze, była jedną z polskich nadziei na medal i chociaż z Tokio wróci jako czwarta zawodniczka świata, to nie można powiedzieć, że zawiodła. Zaczęła mocno i na pierwszej części dystansu była trzecia. Jej plan na bieg zakładał trzymanie się blisko Paulino, ale rywalki były zbyt szybkie tego dnia.
Polska biegaczka była jednak po biegu zadowolona ze swojego występu, bo to był jej najlepszy występ w sezonie, a czas, jaki uzyskała, bardzo dobry i to mimo tego, że w sezonie poolimpijskim przygotowania były trochę lżejsze. Jak sama przyznała, dlatego na ostatnich metrach mogło jej brakować trochę szybkości.
Obiecuje jednak, że w przyszłym sezonie powinno być lepiej. – Mój organizm zdążył się zregenerować i będę gotowa do cięższej pracy. Byłam najlepszą zawodniczką z Europy – powiedziała w TVP Sport.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Tego, że w finale biegu na 400 m pań można liczyć na świetne wyniki spodziewali się wszyscy kibice. McLaughlin-Levrone biega w tym sezonie rewelacyjnie, w półfinale uzyskała 48,29 sekundy, jeszcze zwalniając na ostatnich metrach. Bieżnia na stadionie w Tokio sprzyja uzyskiwaniu świetnych wyników, co podkreślała na antenie TVP Sport po finale Bukowiecka, ale zadanie utrudniała pogoda. Podczas biegu cały czas padał deszcz, a bieżnia była mokra.
Naszym lekkoatletom przez lata dmuchało w żagle, aż przyszła flauta i dziś oglądamy, jak bawią się inni.
Po trzech dniach lekkoatletycznych mistrzostw świata w Tokio Polacy nadal pozostają bez medalu. Anita Włodarczyk...
Na stadionie miejskim Legii Warszawa oficjalnie zaprezentowano projekt Running Europe Tour – nowy międzynarodowy...
Poland Business Run po pięciu latach przerwy powrócił do Warszawy w formule stacjonarnej, przyciągając na start...
Są biegi, które mają Noaha Lylesa, oraz takie, gdzie go nie ma. I widzę, jaką oglądalność mają te drugie – mówi...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas