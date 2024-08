Memoriał Kamili Skolimowskiej. Armand Duplantis pobił rekord świata na Stadionie Śląskim!

6.35 m może według Siergieja Bubki skoczyć o tyczce Armand Duplantis

- Używa świetnych tyczek z włókna szklanego, na których sam skakałem. One sprawiają, że jeśli ktoś ma odpowiednią technikę i jest mocny fizycznie, to nie ma dla niego żadnych granic. Moim zdaniem może polecieć na 6.30 albo nawet 6.35 m – przekonuje na łamach „L'Equipe” były rekordzista świata Siergiej Bubka, ale są też tacy, którzy wróżą Duplantisowi jeszcze wyższe skoki.

Memoriał Kamili Skolimowskiej. Armand Duplantis pobił rekord świata podczas najlepszego konkursu w dziejach skoku o tyczce

Rekordowa próba był zwieńczeniem najlepszego konkursu w dziejach męskiej tyczki, bo 6-metrowe skoki oddali na Stadionie Śląskim także Sam Kendricks oraz Emanuil Karalis. Nigdy wcześniej podczas jednego konkursu nie zrobiło tego trzech zawodników.

- To było niesamowite, że atakuję wysokość 6.08 m, jestem potwornie zmęczony i wciąż zajmuje drugie miejsce – mówi „Rz” Kendricks. - Jestem dumny z Duplantisa. To mój czempion. Uważam, że rzeczy, które robi dla naszego sportu, są niesamowite. Musimy doceniać zarówno jego, jak i wszystkich dżentelmenów, którzy rywalizowali tego dnia, popychając go do rekordowego skoku.

Duplantis wróci do domu bogatszy nie tylko o rekord świata, ale również niemałe pieniądze. Szwed dostał zarówno startowe (to zawsze tajemnica), 10 tys. dolarów za zwycięstwo, 50 – za rekord świata, oraz kolejne 10 i pierścień z diamentem dla MVP tegorocznej edycji Memoriału Kamili Skolimowskiej.