Reprezentantka Polski podkreśla, że oprócz ciężkich treningów i wysokich temperatur, czasem przekraczających 40 stopni Celsjusza, zapamięta Polonię mieszkającą w Australii. - To piękny kraj i co prawda trochę zwiedziliśmy, ale starałam się skupić na treningach, a wolny czas poświęcić na wypoczynek. To nie był zresztą mój pierwszy raz w tym miejscu - mówi.

Zwolińska wróciła na kilka dni do Polski i w tygodniu wylatuje już na kolejny obóz, tym razem do Francji. Najpierw obierze południowy kierunek, a następnie pojedzie do Paryża na tor olimpijski, gdzie będzie kontynuowała przygotowania.

Czy w związku z faktem, że impreza docelowa, którą wspiera sponsor główny PGE, odbywa się tak późno, przygotowywany jest specjalny plan przygotowań? – Na pewno trzeba się chwilę nad tym zastanowić. Wcześniej mamy mistrzostwa Europy w połowie maja, właśnie w Paryżu. Potem będzie czas na odpoczynek i kontrolne starty w Pucharze Świata - kończy Zwolińska.