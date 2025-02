Wielkie Serce Kamy. Wyjątkowa nagroda dla Klaudii Zwolińskiej

- Ta nagroda jest dla mnie wyjątkowa, bo docenia nie moje sukcesy sportowe, ale rzeczy, które udało mi się zrobić poza sportem. Jestem z nich dumna i często są one dla mnie bardziej wartościowe niż same medale. Na pewno postawię tę nagrodę w specjalnym miejscu, aby codziennie przypominała mi, że warto oddawać trochę serca innym - mówi Klaudia Zwolińska.

Jak zmarła Kamila Skolimowska?

Ideą nagrody, poza rzeczywistą wolą doceniania wybitnych jednostek, od początku było również przesłanie, aby - choć symbolicznie - serce Kamili Skolimowskiej nadal biło w polskim środowisku sportowym. Niestety, to prawdziwe zatrzymało się 18 lutego 2009 roku podczas zgrupowania w Portugalii. Przyczyną zgonu była niezdiagnozowana, niewykryta i nieleczona zakrzepica.

Czytaj więcej Lekkoatletyka Kamila Skolimowska (1982 - 2009) - Taki duży misiek To było 29 września 2000 roku. Dwoje Polaków jednego dnia zdobyło złote medale igrzysk w Sydney. W „Rzeczpospolitej” zamieściliśmy dwa ogromne zdjęcia. Na jednym dziewczyna, która została pierwszą w historii mistrzynią olimpijską w rzucie młotem. Miała 17 lat i 331 dni.

- W Polsce każdego roku taką diagnozę słyszy aż sto tysięcy ludzi. Nieleczona może doprowadzić do najgorszego, a ja miałem szczęście, że w moim ciele wykryto ją w porę. Z tym da się żyć. Nie warto dać się zatrzymać. I to jest przekaz, z którym chcemy dotrzeć do Polaków: jesteś w grupie ryzyka? Zbadaj się i żyj, bo to możliwe - mówi Marcin Lewandowski.

Medalista mistrzostw świata 2019 w biegu na 1500 metrów jest jednym z ambasadorów akcji „Nie daj się zatrzymać” - zakrojonej na szeroką skalę kampanii społecznej, którą powołała Fundacja Kamili Skolimowskiej. Jej celem jest zaznajamianie z zakrzepicą i uświadamianie Polaków o istniejącym cichym zagrożeniu w ich organizmach.

Kiedy kolejny Memoriał Kamili Skolimowskiej?

- Niełatwo jest myśleć, że Kamila odeszła. Jeszcze trudniej zaakceptować, że tak musiało być. Najtrudniej jest sądzić, że jej śmierć była po coś. Jej nikt nam już nie zwróci, ale może historia naszej przyjaciółki pozwoli zachować inne życia - ma nadzieję Piotr Małachowski, wicemistrz olimpijski w rzucie dyskiem i dyrektor sportowy Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej.