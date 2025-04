Koszmarny wypadek Taia Woffindena i pytania o pneumatyczne bandy

Taki wypadek przeżył w 2015 roku Jarosław Hampel, który w Gnieźnie, podczas półfinału Drużynowego Pucharu Świata, na wyprostowanym motocyklu wpadł w bandę na drugim wirażu. Złamał nogę w ośmiu miejscach. Wypadek Woffindena od razu zaczął być porównywany do tamtego zdarzenia. „Jak to ku*** nie przymocowali bandy do ziemi. Myślałem, że to obowiązek. One są tak zrobione, żeby je przymocować" – grzmiał w mediach społecznościowych Australijczyk Darcy Ward, który po wypadku w 2015 roku jeździ na wózku.

Żużlowcy chcą zmian ws. dmuchanych band. Szef sędziów odpowiada

– Różnica polega na tym, że Hampel wpadł pod bandę starego typu. Teraz wszystkie tory w Polsce mają bandy A plus + – mówi jednak Leszek Demski, szef sędziów, cytowany na oficjalnym portalu żużlowej reprezentacji. Demski dzień po wypadku przybył skontrolować tor w Krośnie i zapewnia, że banda była należycie zamontowana.

– Stara banda typu A była postawiona torze. Nowa jest wkopana w tor. Przed montażem robi się 10-centymetrowe zagłębienie na całym łuku i dopiero w tym zagłębieniu stawia się bandę. Fartuch z tej bandy jest położony na torze i przysypany. W starym rozwiązaniu tego nie było – tłumaczy Demski, podkreślając, że w Krośnie banda uniosła się z powodu wyjątkowo silnego uderzenia. – Pamiętajmy, że uderzyły w nią z całą mocą dwa motocykle – wyjaśnia.

– Owszem, mamy w Polsce bandy nowego typu, tyle że nie jestem pewny tych wszystkich weryfikacji, które często są robione „dzień po” – ripostuje Krzysztof Cegielski w rozmowie z „Przeglądem Sportowym”. Szef stowarzyszenia żużlowców „Metanol”, którego karierę zakończyła ciężka kontuzja, zwraca uwagę, że „przekaz” o tym, iż banda została zamontowana właściwie, jest „właśnie dzień po wypadku Woffindena”.

Krzysztof Cegielski: Dmuchane bandy w wielu miejscach montowane byle jak

– Mam zdjęcia z torów, nie chce podawać miast, że bandy leżą na torze, albo wiszą na pasach, więc nie są zamontowane zgodnie ze sztuką. Bandy po zimie „wjechały” na tory, a w wielu miejscach zamontowane są byle jak i teraz dopiero jest to weryfikowane – twierdzi Cegielski. Ale zastrzega, że „lepszych band, które są, nie ma”.