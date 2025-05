Grand Prix na żużlu. Stadion Narodowy do muzeum?

Z powodu rosnących kosztów w tym sezonie włodarze Grand Prix zrezygnowali z rundy w Cardiff – przez lata perły cyklu. Choć do 2015 roku to stolica Walii dzierżyła rekord frekwencji (45 tys. widzów), w ostatnich latach ledwie udawało się przekroczyć 20 tysięcy. Tym samym Warszawa została ostatnim miastem z Grand Prix organizowanym na wielotysięcznym, nieżużlowym stadionie, z tzw. sztucznym torem. W przeszłości takie obiekty stanowiły nawet połowę kalendarza. Za rok zapewne nie będzie żadnego.

Czy przyszłość żużla to również wielkie stadiony

Obecnie niemiecka runda odbywa się w powiatowym Landshut w Bawarii. W przypadku dużych miast do przybycia na stadion trzeba zachęcić również miejscowych kibiców, niekoniecznie obeznanych z „czarnym sportem”. Przebić się nie jest łatwo – warszawska runda GP odbywa się zwykle tego samego dnia, co Noc Muzeów, również w tym roku. W efekcie na trybunach kibice ze stolicy to tylko 10 proc.

Michał Sikora przekonuje jednak, że przyszłość żużla to również wielkie stadiony. – Patrzę na to szerzej, nie tylko jako kibic żużla. Inspiruje mnie choćby MotoGP – zaznacza.

Tymczasem amerykańscy promotorzy cyklu koncentrują się nie na ekspansji, lecz na technicznych zmianach. Ambitne plany powrotu do Australii czy organizacji rundy w USA nie wypaliły. Pomysły na zawody w krajach arabskich od razu uznano za bajki.

Zamiast tego pojawiły się kontrowersyjne „sprinty” – zaczerpnięte z Formuły 1. – Po co komu sprinty w żużlu? Przecież to bez sensu – dziwi się Wojciech Stępniewski.– Idea żużla jest taka, że jedzie czterech zawodników i chodzi o to, by się wyprzedzali. A nie jazda na czas – podkreśla.