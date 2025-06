W decydującym biegu to Bewley najlepiej wyskoczył ze startu i założył jadącego przy krawężniku Zmarzlika. Wydawało się, że jeśli Polak zdoła dopaść do zewnętrznej, nie będzie na niego mocnych. Ale ten sam kurs, jeszcze bliżej bandy, obrał Bewley. Na trzecim okrążeniu zbudował już bezpieczną przewagę i na swoim torze (w lidze brytyjskiej jest zawodnikiem Belle Vue) nie dał wydrzeć sobie zwycięstwa.

W klasyfikacji generalnej na prowadzeniu umocnił się jednak Zmarzlik, który poza 18 punktami za drugie miejsce w zawodach dopisał do swojego konta kolejne 2 za poprzedzające turniej kwalifikacje, rozgrywane w formule tzw. sprintu. Do piątku jego przewaga nad Kurtzem wynosiła 8 punktów, teraz urosła do 9 pkt.

Grand Prix Wielkiej Brytanii 2025 w Manchesterze (I) Wyniki 1. Daniel Bewley (Wielka Brytania) - 14+3 (1,2,3,2,3,3) - 20 pkt GP

2. Bartosz Zmarzlik (Polska) - 14 (3,1,2,3,3,2) - 18

3. Brady Kurtz (Australia) - 13 (2,3,3,1,3,1) - 16

4. Fredrik Lindgren (Szwecja) - 8+3 (2,3,0,1,2,0) - 14

5. Jack Holder (Australia) - 11+2 (0,3,2,3,3) - 12

6. Robert Lambert (Wielka Brytania) - 7+2 (2,2,1,0,2) - 11

7. Martin Vaculik (Słowacja) - 10+1 (3,1,1,3,2) - 10

8. Mikkel Michelsen (Dania) - 8+1 (3,2,2,1,0) - 9

9. Max Fricke (Australia) - 12+0 (2,3,3,3,1) - 8

10. Jan Kvěch (Czechy) - 6+0 (3,1,0,2,0) - 7

11. Charles Wright (Wielka Brytania) - 5 (0,0,3,1,1) - 6

12. Kai Huckenbeck (Niemcy) - 5 (1,0,2,0,2) - 5

13. Dominik Kubera (Polska) - 5 (0,2,0,2,1) - 4

14. Jason Doyle (Australia) - 4 (1,0,1,2,0) - 3

15. Anders Thomsen (Dania) - 3 (0,1,1,0,1) - 2

16. Andžejs Ļebedevs (Łotwa) - 1 (1,0,0,0,0) - 1

W sobotę w Manchesterze runda „rewanżowa”, bo po rezygnacji władz światowego żużla z Grand Prix w Cardiff, w Wielkiej Brytanii dwa turnieje odbędą się dzień po dniu.