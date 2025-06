W tym roku dużym problemem były owady. Nie mamy spryskiwaczy, nie można wyczyścić szyby. Kiedy słońce jest nisko, o zachodzie albo wschodzie, to po trzech okrążeniach niczego już nie widzisz

A za kierownicą, co jest największym wyzwaniem? Walczycie z bezpośrednimi rywalami, do tego co rusz dublowanie samochodów wolniejszych kategorii, zapada zmierzch, potem wstaje świt, na pewno wkrada się zmęczenie...

Wymienił pan akurat te szczegóły Le Mans, które tygryski lubią najbardziej. Zmienne warunki, dużo akcji. Niby wyprzedzanie wolniejszych aut nie jest trudne, ale trzeba uważać na to, co zrobi takie auto. Wszystko dzieje się bardzo szybko. Stres i praca umysłu są ogromne, dużo większe niż w wyścigach, w których startuje jedna kategoria – jak Formuła 1 czy DTM, gdzie też się ścigałem. Tam rywale mają taki sam sprzęt i wiesz, z kim akurat się ścigasz. Tutaj, kiedy dojeżdżasz do wolniejszego auta niższej kategorii, to nie wiesz, kto je teraz prowadzi, jak się zachowa, jaką podejmie decyzję. W wyścigu długodystansowym ważne jest, żeby nie tracić zbyt wiele czasu w takich sytuacjach, ale też nie podejmować zbędnego ryzyka, bo każdy kontakt może wykluczyć cię z rywalizacji.

Co ciekawe, w tym roku dużym problemem były owady. Nie mamy spryskiwaczy, nie można wyczyścić szyby. Kiedy słońce jest nisko, o zachodzie albo wschodzie, to po trzech okrążeniach niczego już nie widzisz. Dochodzi zmęczenie i jest dużo elementów, które się kumulują, ale nie możesz odpuścić. Właśnie to lubimy, to jest naprawdę ekstremalne wydarzenie dla kierowców, zespołów i kibiców, których w tym roku było na torze ponad 330 tysięcy.

Jest pan kierowcą, który poza prowadzeniem samochodu lubi i potrafi angażować się także w pracę z inżynierami, ze strategami. Jak to wygląda od zaplecza?

To zależy od sytuacji. Jestem kierowcą z doświadczeniem, na którym moi inżynierowie bardzo polegają, szczególnie w tym roku. Nie chodzi o to, żeby przejmować ich pracę, ale działam jako taki dodatek – wiem, jak to wygląda z wewnątrz, zza kierownicy. Przekazuję im informacje, których sami nie są w stanie uzyskać. To usprawnia ich pracę. Wyścigowa dynamika nie zawsze daje się ująć w wykresy. Dochodzi czynnik ludzki, czynnik kierowcy. Dobrze znam moich zespołowych partnerów i często wystarcza rzut oka, żeby ocenić sytuację.

Pański pierwszy kontakt z 24h Le Mans skończył się gorzkim rozczarowaniem, ale od razu pojawił się ten cel w postaci wygrania tego wyścigu. Skąd taka motywacja i na czym polega magia tego maratonu?

Dla sportowca cel jest ważny, stanowi jego siłę napędową. Pierwszy raz wystartowałem tutaj w 2021 roku i przeżyłem mnóstwo pozytywnych emocji, mimo że był to jeden z trudniejszych momentów w karierze. Prowadziliśmy z dużą przewagą w kategorii LMP2 i straciliśmy zwycięstwo na ostatnim okrążeniu. Moment trudny, ale przełomowy dla mnie jako sportowca – tym bardziej napędził mnie do pracy nad celem, który wówczas sobie wyznaczyłem.