Po fazie zasadniczej bezpośredni awans do finału wywalczyli dwaj Australijczycy – oprócz Holdera także debiutujący w tym roku w cyklu Brady Kurtz. Za nimi działy się rzeczy niezwykłe. Bartosz Zmarzlik przez całe zawody miał szalone problemy z szybkością. W jednym ze swoich biegów za rywali miał Jana Kvěcha, Martina Vaculika i Kaia Huckenbecka, czyli rywali, którzy zajęli finalnie trzy ostatnie miejsca w turnieju. A i tak wygrał z wielkim trudem, na samej mecie minimalnie wyprzedzając Czecha. Oprócz tego wyścigu, obrońca tytułu wygrał w sobotę jeszcze tylko jeden bieg.



Klasyfikacja ułożyła się w taki sposób, że do półfinałów (dla zawodników z miejsc 3-10) awansowało aż trzech żużlowców z zaledwie sześcioma punktami na koncie. Cieniem na fazie zasadniczej położył się wypadek Jasona Doyla. Pierwsze doniesienia mówią, że mistrz świata z 2017 roku złamał nogę.



Pierwszy półfinał miał być pojedynkiem między rewelacyjnym Łotyszem Andžejsem Ļebedevsem a Zmarzlikiem. Faktycznie, po starcie obaj zajęli się sobą, z czego skwapliwie skorzystał Dominik Kubera. Zawodnik Motoru Lublin był w Warszawie zero-jedynkowy, a dokładniej zero-trójkowy - albo wygrywał, albo przyjeżdżał do mety ostatni. W fazie zasadniczej dwa razy wygrał, zaskoczył też w półfinale i dość niespodziewanie - z przebiegu całych zawodów - zdobył przepustkę do najważniejszego z biegów. Po chwili do niego, oraz do wspomnianych Australijczyków, dołączył Patryk Dudek. Jadący w Warszawie z "dziką kartą" Polak miał trochę szczęścia, bo w pierwszej odsłonie wyścigu lepiej wystartował Fredrik Lindgren, jednak upadł Anders Thomsen. W powtórce żużlowiec Apatora Toruń popisał się kapitalnym startem i Szwed nie miał szans go dogonić.

Grand Prix na PGE Narodowym. Trzecia wygrana Australijczyka, Polacy wciąż czekają

Finał był więc pojedynkiem polsko-australijskim. Zdecydowanie lepsi w tym starciu okazali się „goście”, przyjeżdżając na dwóch pierwszych pozycjach. Dla Holdera to drugie w karierze zwycięstwo w Grand Prix. Wcześniej w Warszawie triumfowali dwaj jego rodacy – Max Fricke (w 2022 roku) i Doyle (przed rokiem). Polacy czekają na zwycięstwo na PGE Narodowym już dziesięć lat. I poczekają dłużej, bo za rok GP w stolicy nie będzie (zamiast tego odbędzie się Drużynowy Puchar Świata), a przyszłość cyklu na tym stadionie jest niepewna.