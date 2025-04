PGE Ekstraliga. Nie wydawać więcej niż się zarabia

- Ośrodki różnią się od siebie. Są takie, które wyznaczają trendy, ale i takie, które tego nie robią, a chcą sportowo nawiązać walkę, więc podpisują kontrakty bez pokrycia - mówił niedawno na antenie Canal+ prezes PGE Ekstraligi Wojciech Stępniewski i zapowiedział, że pracuje nad rozwiązaniami.

Transfery w żużlu. Czego nie zatwierdzi PGE Ekstraliga?

Liga ma w przyszłości kontrolować każdy klub „jako przedsiębiorstwo, które powinno generować określone dochody, żeby móc potem zaciągnąć określone zobowiązania”. - Założenia są takie, żeby nie wydawać więcej, niż się zarabia – mówi wiceprezes Ryszard Kowalski zastrzegając, że „nawet najdoskonalszy system nie wyeliminuje czasami głupoty, czy patologii”.

Spółka zarządzająca dwoma najwyższymi klasami rozgrywkowymi w polskim żużlu zdaje sobie sprawę, że będzie to głęboka ingerencja w działalność klubów. – Ale być może nie ma na dziś innej – ocenia Stępniewski. - Główną filozofią nowego systemu będzie możliwość prewencyjnego działania w takim kontekście, że jeśli ktoś będzie podpisywał kontrakty, które przekraczają jego zdolność z poprzedniego roku, to Ekstraliga tego nie zatwierdzi – tłumaczy.

Takich standardów, zaczynających przypominać te z NBA, nie ma żadna inna liga w Polsce. Pilotażowo mają obowiązywać za rok. Ale już teraz chociażby Stal musiała długo czekać zgody na wypożyczenie młodzieżowca Huberta Jabłońskiego z Unii Leszno. Strony były dogadane już od kilku miesięcy, ale Zespół ds. Licencji Ligowych w Sporcie Żużlowym do kwietnia wyczekiwał, czy gorzowski klub uporządkuje finanse.

Jabłoński był Stali niezbędny do walki o utrzymanie. W gronie potencjalnych spadkowiczów najczęściej wskazywany jest też Włókniarz, a przede wszystkim niespodziewany beniaminek, ROW Rybnik. Główni pretendenci do medali to medaliści sprzed roku i dwóch lat – Motor, Sparta i KS Toruń.