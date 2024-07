Speedway of Nations. Polacy w finale, upadek Bartosza Zmarzlika

Inna możliwość, niż pewny awans, nie była brana pod uwagę, choć dwa lata temu kibice przecierali oczy ze zdumienia, gdy Polacy w półfinale przegrali m.in. z Finlandią i promocję do finału dał im dopiero baraż. Tym razem udało się uniknąć podobnego scenariusza, choć polscy żużlowcy, dowodzeni przez trenera Rafała Dobruckiego, zajęli drugie miejsce, ustępując Szwedom.



W przetarciu przed sobotnim finałem dobrze wypadł Dominik Kubera, który tylko w jednym wyścigu dał się wyprzedzić rywalowi. Niepokonany był zaś Bartosz Zmarzlik, ale pod taśmą stawał tylko trzy razy. W dziewiątym biegu w jadącego po zewnętrznej czterokrotnego mistrza świata wjechał z impetem Ukrainiec Marko Lewiszyn, który przegrał walkę na łokcie z Maciejem Janowskim. Zmarzlik upadł, co jest rzadkim widokiem na torach w Polsce i za granicą, na szczęście szybko się pozbierał i dał znać, że z jego zdrowiem wszystko jest w porządku. Jednak do końca zawodów jechał za niego Janowski.



Speedway of Nations 2024. Pierwszy półfinał dla Szwecji

Kluczowy dla wygranej w półfinale okazał się pojedynek Polaków ze Szwedami w 16. biegu, zakończony zwycięstwem Fredrika Lindgrena. Jako że Janowski dojechał do mety ostatni, Biało-Czerwoni przegrali wyścig 3:6 i nie zdołali już nadgonić tej straty. Ostatecznie Szwecja wyprzedziła Polskę jednym punktem. Trzecią reprezentacją, która uzyskała awans do finału Speedway of Nations, namiastki Drużynowego Pucharu Świata, są Niemcy z najlepiej punktującym we wtorek na torze w Manchestrze Kaiem Huckenbeckiem.



„Gwiazdą” półfinału był sędzia zawodów Aleksander Latosinski, który od dawna słynie z zaskakujących decyzji podczas międzynarodowych zawodów. We wtorek nie widział lotnych startów, nie wykluczył zawodnika, którego zmiany nie zgłosiła mu jedna z reprezentacji, a wyniki jednego z biegów zaliczył po... jednym okrążeniu, przy okazji myląc się w ustaleniu kolejności.