Roland Garros. Carlos Alcaraz i Alexander Zverev w finale. Nowe oblicze tenisa

Teraz zafundowali kibicom ponad czterogodzinny spektakl, w którym górą był Hiszpan. — Musicie znaleźć radość w cierpieniu, powtarzam to mojemu teamowi. Prawdopodobnie najtrudniejsze mecze w karierze grałem właśnie z Sinnerem i to się potwierdziło — powiedział Alcaraz już po tym, jak pożegnał brawami schodzącego do szatni rywala. 21-latek może wygrać swój trzeci wielkoszlemowych turniej, po Wimbledonie i US Open. Sinner taki triumf ma na razie jeden.

Roland Garros. Alexander Zverev poszedł na ugodę i pokonał Caspera Ruuda

Rywalem Alcaraza będzie Zverev, dla którego tegoroczny turniej był trudną drogą. Emocje towarzyszyły Niemcowi zarówno na korcie, jak i poza nim, bo w dniu przerwy między drugą a trzecią rundą sąd w Berlinie rozpoczął zaplanowany na dziesięć dni przesłuchań proces w sprawie przemocy, której tenisista miał się dopuścić w maju 2020 roku wobec byłej partnerki Brendy Patei.

Dopiero do półfinału mógł podejść z wolną od tego zmartwienia głową, bo doszło do ugody. Niemiec zgodził się na 200-tysięczną grzywnę, która nie oznacza stwierdzenia ani przyznania się do winy. Zverev podczas pierwszego seta wyglądał wprawdzie, jakby myślami był jeszcze gdzie indziej, ale odrobił straty i pokonał finalistę dwóch poprzednich edycji paryskiego turnieju, Norwega Caspera Ruuda, 2:6, 6:2, 6:4, 6:2. Teraz stanie przed szansą, aby w niedzielę (początek meczu o 15.00) zerwać łatkę najbardziej utalentowanego aktywnego tenisisty, który nigdy nie wygrał turnieju Wielkiego Szlema.