Wsparcie z ławki ma mocne. Berkiecie od kilku miesięcy pomagają Piotr Sierzputowski (nad przyszłością swojej kariery zastanawia się na razie jego etatowa podopieczna Shelby Rogers) oraz Maciej Ryszczuk, czyli - odpowiednio - były trener Igi Świątek oraz aktualny fizjoterapeuta najlepszej tenisistki świata. 18-latkowi towarzyszy także Bartosz Witke, a więc menadżer Jana Zielińskiego.

- Sierzputowski dodał do mojego tenisa zdolność do adaptacji — wyjaśnia Berkieta. - Pracujemy, abym złe emocje oraz niepewność był w stanie przewalczyć sam. Nie chodzi o to, żeby słuchać trenera i jego podpowiedzi, tylko samemu podjąć decyzję w sprawie tego, co gram, i spróbować to grać - tłumaczy.



Młody tenisista już w Paryżu miał okazję odbyć trening ogólnorozwojowy wspólnie ze Świątek, o czym wspomniała sama tenisistka. - Była to super motywacja, bo sytuacja zmuszała mnie do jeszcze większego wysiłku, a wytrzymałościowo nie jestem wybity, więc skończyłem nad koszem - mówi Berkieta. On swój sobotni finał zagra o 13.00. Świątek wyjdzie na kort dwie godziny później.