Roland Garros. Dlaczego Iga Świątek upomniała kibiców i poprosiła o pomoc

Polka tłumaczy, że chciała uniknąć sytuacji, w której flaga rozproszyłaby ją w trakcie przygotowywania się do odbioru serwisu Gauff, a ten jest dziś prawdopodobnie najsilniejszy w całym kobiecym tourze. Pretensji do kibica obrończyni tytułu jednak nie ma. - Chciał mi zaprezentować flagę, bo to już była taka faza meczu, że chciał pokazać swoje wsparcie. Tutaj nie ma większej historii - ucina.

Nie jest to jednocześnie pierwsza podczas tegorocznego Roland Garros sytuacja, kiedy Świątek zwraca uwagę na to, co się dzieje na trybunach. Podobnie było podczas meczu drugiej rundy z Naomi Osaką (7:6, 1:6, 7:5), gdy krzyk jednego z kibiców miał ją rozproszyć przy uderzeniu piłki.

- Wiem, że gramy właśnie dla kibiców. Czasami jednak, kiedy presja jest olbrzymia, a wy krzyczycie podczas wymian, naprawdę trudno się skupić. Zazwyczaj o tym nie wspominam, bo chcę być zawodniczką, która pozostaje skupiona w swojej „strefie”, ale to dla nas naprawdę istotne - powiedziała wówczas Świątek podczas wywiadu na korcie.

Relacji Polki z paryską publicznością to nie zepsuło, choć czterokrotny ćwierćfinalista turniejów Wielkiego Szlema Wojciech Fibak przekonuje „L’Equipe”: - To dziewczyna, która wie, czego chce i mówi, gdy nie jest zadowolona. Moim zdaniem popełniła jednak błąd. Nie powinna mówić takich rzeczy.