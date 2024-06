Polka przeszłością także się nie przejmuje. - Każde spotkanie to inna historia i nie jest przecież tak, że jeśli wygrałam poprzednie, to teraz cokolwiek przyjdzie mi za darmo. Muszę być czujna i skoncentrowana na tym, co chcę zrobić na korcie - mówi Świątek.

Roland Garros. Wiatr wieje dla Igi Świątek

Warunki Polce sprzyjają. Skala zwycięstw nad Potapową i Vondrousovą była zapewne nie tylko efektem rosnącej formy, ale także zmiany pogody. Przestało padać, więc organizatorzy otworzyli dach nad kortem Philippe-Chatrier. To zasadnicza zmiana. Brak deszczu oznacza mniejszą wilgotność, a więc nieco lżejsze piłki, a otwarty dach sprawia, że tenisistom na korcie towarzyszy wiatr.

- To dla Igi lepiej, bo świetnie się do wiatru dostosowuje - uważa trzykrotny mistrz Roland Garros Mats Wilander. - Jej zagrania są ekstremalnie bezpieczne. Najgroźniejsze rywalki takich nie mają. Świątek może też się świetnie bronić dzięki ślizgom. Gra pod tym względem podobnie jak Rafael Nadal.

Polka do otwartego dachu podchodzi ze spokojem. - Nie ma to dla mnie znaczenia - wyjaśniała podczas konferencji po meczu z Potapową. - Taktycznie niczego nie zmieniłam. Wcześniej trenowałam bez dachu. Musiałam się jedynie dostosować do wiatru, bo był mocny z jednej strony.