Roland Garros. Iga Świątek bez litości, Coco Gauff znów na łopatkach

Problemy zdrowotne - prawdopodobnie zatrucie pokarmowe - zatrzymały Arynę Sabalenkę, która w półfinale przegrała z Mirrą Andriejewą. Jelena Rybakina tego samego dnia uległa Jasmine Paolini. Dwie główne kandydatki do strącenia Świątek z paryskiego tronu opuściły stolicę Francji przegrane, więc rywalką naszej tenisistki w finale będzie zawodniczka, która już osiągnęła życiowy sukces.

Roland Garros. Największa sensacja turnieju na drodze Igi Świątek

Zarówno 17-letnia Andriejewa, jak i 28-letnia Paolini nigdy podczas turnieju Wielkiego Szlema nie awansowały dalej niż do czwartej rundy. Obie już wychodząc na mecze ćwierćfinałowe wiedziały, że nie mają niczego do stracenia. Teraz podczas Roland Garros spełniają kolejne marzenia.

Pierwsza, choć Rosjanka, zimą grała dla paryskiego Boulogne-Billancourt, trenuje na Lazurowym Wybrzeżu i wszystko ma przed sobą, bo wielu uważa ją za największy spośród talentów kobiecego touru. Gwiazda tej drugiej, córki Polki i Włocha oraz wnuczki Ghańczyka, która jako dziewczynka spędzała wakacje w Łodzi, dopiero w tym roku zaczęła mocniej świecić na tenisowym niebie.

Sobotni finał singla kobiet rozpocznie się o 15.00. Niewykluczone, że wcześniej o juniorski tytuł powalczy Tomasz Berkieta. 18-latek do sukcesu ma dwa kroki, bo kiedy Świątek rywalizowała z Gauff, on pokonał wielką nadzieję gospodarzy, Moise Kouame, i awansował do półfinału.