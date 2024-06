Roland Garros. Co się stało z Aryną Sabalenką? Białorusinka zabrała głos

Ze swojej strony po prostu walczyłam i robiłam wszystko, co się da, aby iść do przodu. Mirra to świetna zawodniczka Aryna Sabalenka

- Miałam pod względem fizycznym trudny czas. Zmagam się od kilku dni z jakąś chorobą żołądkową, więc ten mecz był dla mnie wyzwaniem - powiedziała Białorusinka w przekazanym komunikacie i podkreśla, że mimo kłopotów nie rozważała poddania meczu. - Robiłam co mogłam, próbowałam sobie z tym jakoś poradzić. Zawsze daję z siebie wszystko, aby walczyć do końca.

Sabalenka podkreśla też klasę Andriejewej. - Ze swojej strony po prostu walczyłam i robiłam wszystko, co się da, aby iść do przodu. Mirra to świetna zawodniczka - mówi Sabalenka. - Teraz zacznę trenować na trawie tak szybko, jak to będzie możliwe. Kolejny turniej rozegram w Berlinie.

Roland Garros. Jak Mirra Andriejewa pokonała Arynę Sabalenkę

- To był prawdziwy thriller i obie zagrałyśmy na dobrym poziomie - mówi sama Andriejewa. - Nie spodziewałam się awansu, jeszcze kilka dni temu myślałam o nim w kategorii marzenia. Chciałam przed meczem wygrać z nią więcej gemów, niż w Madrycie (5 — przyp. red.), więc po 6:7 w pierwszym secie uznałam: „A może powalczyć o trzeciego?". I tak grałam, punkt po punkcie.

Rosjanka miała z trenerem konkretny plan na spotkanie z Sabalenką, ale o nim... zapomniała. - Kiedy trwa spotkanie, nie mam w głowie żadnych myśli. Może dlatego moją siłą jest to, że po prostu gram tak, jak chcę. Wyłączam głowę i kontynuuję mecz — mówi.