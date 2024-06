Roland Garros. Kalwaria faworytki. 17-letnia Mirra Andriejewa pokonała Arynę Sabalenkę

Wreszcie przyszedł trzeci set, w którym Rosjanka objęła prowadzenie 5:4 oraz 40:30. Pierwszą piłkę meczową zmarnowała, ale wkrótce dostała kolejną. Zagrała loba, do którego Sabalenka nawet nie ruszyła. To był koniec meczu. Andriejewa awansowała i będzie najmłodszą półfinalistką Roland Garros od 1997 roku. Zagra w czwartek ok. 17.30 z Włoszką Jasmine Paolini.