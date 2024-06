Roland Garros. "Ludzka, krucha, czasem niezdarna". Francuzi piszą o Idze Świątek

Polka poważne zakłócenia przeżyła jedynie przy okazji spotkania drugiej rundy z Naomi Osaką, przeciwko której musiała nawet bronić piłki meczowej. Wyjaśniała wówczas, że chyba nie przygotowała się do tamtego starcia wystarczająco dobrze mentalnie, choć podczas turniejów zazwyczaj ogranicza rozmowy z ludźmi do rodziny i swojego teamu oraz unika korzystania z telefonu.

Może dlatego tym razem podczas meczu mocniej docierały do niej sygnały z trybun, więc poprosiła paryskich kibiców, aby nie krzyczeli w trakcie wymian. Kilka dni później, pytana o niską frekwencją podczas starcia z Vondrousovą na chłodno stwierdziła, że przed meczem nie patrzy na trybuny, a po jego zakończeniu nie interesuje jej, co się na nich działo.

Czterokrotny ćwierćfinalista turniejów wielkoszlemowych Wojciech Fibak mówi „L'Equipe”, że Świątek emocjonalność pokazywała już w młodości. - Raz nawet opuściła kort i nie wróciła — wspomina. - Nie jest Bjornem Borgiem i nie należy jej do Borga porównywać. Iga ma silną, złożoną osobowość. Jest miła, kulturalna, dobrze się w szkole uczyła, ale nie jest łatwa. Wie, czego chce, choć to, co powiedziała kibicom po meczu z Osaką, było moim zdaniem błędem.

Roland Garros. Dlaczego Iga Świątek ma trudniej niż ktokolwiek wcześniej

To, jak dużo emocji trzyma Świątek w środku, zobaczyliśmy już po spotkaniu z Osaką, kiedy Eurosport pokazał, jak Polka płacze w szatni. Scena, jakiej dawno w przestrzeni publicznej nie było, pokazuje jednocześnie, jak zmieniła się Świątek, bo kiedyś łzami zalewała się na korcie, chociażby trzy lata temu po odpadnięciu z turnieju olimpijskiego w Tokio czy porażce z US Open. - Wiecie, czuję presję. Cały czas próbuję oszukać mój umysł, ale nie jest łatwo - mówiła wówczas w Nowym Jorku.