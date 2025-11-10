Legia Warszawa pogrążona w kryzysie. Kto pomoże drużynie z Łazienkowskiej?

Aktualizacja: 10.11.2025 23:29 Publikacja: 10.11.2025 21:15
Właściciel i prezes zarządu Legii Dariusz Mioduski
Foto: PAP/Piotr Nowak
Od października Legia odniosła tylko jedno zwycięstwo w dziewięciu meczach. To bilans, który każe bić na alarm.
Drużyna z Warszawy odpadła w tym czasie z Pucharu Polski, czyli rozgrywek, w których broniła trofeum, spadła na 11. miejsce w Ekstraklasie i mocno skomplikowała sobie walkę o awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji.
Pod wodzą Inakiego Astiza, zastępującego Iordanescu do czasu znalezienia nowego trenera, Legia zremisowała z Widzewem Łódź (1:1) oraz przegrała z NK Celje (1:2) i Bruk-Bet Termalicą Nieciecza (1:2). To właśnie porażka z beniaminkiem przelała czarę goryczy.
Czytaj więcej
Dla Legii Warszawa mecz z Pogonią Szczecin był czymś więcej niż grą o posadę Edwarda Iordanescu....
– Jako trener jestem tutaj, by pomóc zawodnikom, dać im narzędzia. Im dokładniejszą informację dostaną, tym bardziej będzie to dla nich pomocne. Najważniejsza jest jednak głowa piłkarzy. Oni potrafią grać, bo pokazali to nie raz. Ten aspekt mentalny trzeba poprawić. A jak? Każdy powinien mieć jakąś refleksję. Tu nie ma miejsca na ciągłe rozmowy. Trzeba pracować. Ciężko mi powiedzieć, czy to trener jest winny, czy zawodnicy. Od środka cały czas szukam pozytywów. Tak jak dzisiaj – są rzeczy, które ciężko wytłumaczyć – mówił Astiz po meczu z Niecieczą. – Jestem tutaj, żeby pomóc. Ale jeżeli ktoś uzna, że jestem niepotrzebny, to zaakceptuję decyzję.
Giełda nazwisk ruszyła, jeszcze zanim Iordanescu stracił posadę. W mediach przewijają się mniej lub bardziej prawdopodobne kandydatury. Jak zwykle w takich sytuacjach jak bumerang wracają również nazwiska Jacka Magiery i Aleksandara Vukovicia, którzy znają klub doskonale i pewnie potrafiliby w szybkim czasie naprawić to, co zepsuł Rumun.
Pierwszy z nich oglądał niedzielny mecz przy Łazienkowskiej w towarzystwie Michała Żewłakowa, Frediego Bobicia i Dariusza Mioduskiego. Taki obrazek rodzi spekulacje, ale trzeba pamiętać, że Magiera jest asystentem selekcjonera Jana Urbana i po prostu przygląda się zawodnikom, którzy mogliby trafić do kadry.
Czytaj więcej
Zaczyna się ostatnie w tym roku zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. W doskonałych humor...
Magiera prowadził Legię, gdy grała w Lidze Mistrzów (2016/2017) – pokonała wtedy m.in. Sporting Lizbona oraz zremisowała z Realem Madryt. Wcześniej był też w niej asystentem i tymczasowym trenerem. Nie odmawiał pomocy, podobnie jak inny były piłkarz drużyny – Vuković.
Serb odszedł z Legii po raz drugi w 2022 r. Przez ostatnie trzy lata pracował w Piaście Gliwice. Jego nazwisko w kontekście powrotu na Łazienkowską pojawiało się już latem. Ale klub postawił wówczas na Iordanescu, co do dziś odbija się mu czkawką.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Od października Legia odniosła tylko jedno zwycięstwo w dziewięciu meczach. To bilans, który każe bić na alarm.
Drużyna z Warszawy odpadła w tym czasie z Pucharu Polski, czyli rozgrywek, w których broniła trofeum, spadła na 11. miejsce w Ekstraklasie i mocno skomplikowała sobie walkę o awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji.
Zaczyna się ostatnie w tym roku zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. W doskonałych humorach do Warszawy...
Tego jeszcze nie było. FIFA zamierza co roku przyznawać nagrodę osobom zasłużonym na rzecz pokoju na świecie. Na...
Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban ogłosił kadrę na listopadowe mecze z Holandią i Maltą w eliminacjach...
To nie był udany wieczór polskich drużyn w Europie. Lech długo prowadził w Madrycie, ale przegrał 2:3 z Rayo Val...
Wiele uwagi przywiązuje się obecnie do innowacji, nie tylko technologicznych, które przynoszą nowe funkcjonalności, ale i takich, których oryginalność polega na unikatowym wzornictwie. Stąd liczba zgłaszanych patentów i zastrzeganych wzorów wciąż rośnie. By ułatwić sprawy urzędowe i zapewnić lepszą organizację pracy urzędów, część spraw będzie można załatwiać on-line
Legia przez 65 minut meczu z NK Celje grała bardzo dobrze, a jednak poniosła w Słowenii porażkę 1:2. Raków mógł...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas