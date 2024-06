Roland Garros. Pytali: "Czy on jest nadczłowiekiem?", a Novak Djoković wycofał się z turnieju

Roland Garros. Novak Djoković znów odegrał monodram

Ta chwila słabości mogła być przełomowym momentem wieczoru. Cerundolo, który jest Argentyńczykiem, więc możemy domniemywać, że w jego żyłach płynie krew z domieszką mączki, wygrał dwa kolejne sety: 7:5 i 6:3.

Djoković kulał. Zdarzały się akcje, w których w ogóle nie ruszał piłki, jakby magazynował energię albo — jak dowiedzieliśmy się po meczu — czekał, aż zaczną działać środki przeciwbólowe, bo choć dostał najwyższą możliwą dawkę, to uwalniały się w organizmie 30-45 minut. Jego diesel rozgrzał się w ostatniej chwili, bo Cerundolo prowadził już w czwartym secie 4:2.

Kiedy Serb się chwieje, trzeba go powalić i wbić mu w serce osinowy kołek, ale Argentyńczyk tego nie zrobił. Djoković wrócił więc znad krawędzi i zaczął sięgać po to, co zawsze było jego.

Poczuł krew, odzyskał kontrolę. Po jednej z akcji, gdy w szpagacie odegrał piłkę tuż za siatkę i zdobył punkt, leżąc na korcie, zaczął udawać, że pływa, a my wiedzieliśmy, że blefuje, bo już latał, a kibice zaczynali się unosić wraz z nim.

Gruchnął o ziemię kolejnego dnia. Organizatorzy poinformowali, że przez kontuzję kolana wycofał się z turnieju.