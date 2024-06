Roland Garros. "Zupełnie inny poziom!" Aryna Sabalenka komentuje wyczyn Igi Świątek

- Oglądałam ten mecz i pomyślałam: „To jakiś zupełnie inny poziom!” - mówi Sabalenka. - Było tak intensywnie, że aż zrobiło mi się Anastazji żal. Iga okazała się zbyt dobra. Od razu powiedziałam sobie, że nie mogę próbować robić tego samego, bo mogę zwariować. To było raczej: „Ok, Aryna, skup się na sobie. Nie musisz tego robić lepiej od niej. To jej świat z tymi bajglami. Zostaw to jej".

Roland Garros. Aryna Sabalenka zagra w ćwierćfinale

Sabalenka w środowym ćwierćfinale zmierzy się ze zwyciężczynią spotkania Warwara Graczowa - Mirra Andriejewa, a więc stawi czoła tenisistce urodzonej w Rosji, choć ta pierwsze od roku reprezentuje Francję. Pozostałe mecze w najlepszej „ósemce” tegorocznego Roland Garros to starcia Iga Świątek - Marketa Vondrousova, Coco Gauff - Ons Jabeur i Jelena Rybakina - Jasmine Paolini.