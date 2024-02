Wielka inwestycja w Zakopanem. Sportowcy zacierają ręce

- To będzie najnowocześniejszy tego typu obiekt w Polsce. Już nie możemy się go doczekać – zapewnia brązowy medalista łyżwiarskich mistrzostw świata Damian Żurek. - Dla naszej dyscypliny to bardzo ważny obiekt, bo warunki do jej uprawiania w Zakopanem są fantastyczne – potwierdza dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Konrad Niedźwiedzki.

Obiekt faktycznie będzie przeznaczony przede wszystkim do łyżwiarstwa szybkiego, a jego lokalizacja na wysokości blisko 1000 m n.p.m. wpłynie na poprawę jakości warunków treningowych.

Ile kosztowała hala lodowa w Zakopanem

- Budujemy najnowocześniejszą w Europie wielką halę, która będzie służyła naszym łyżwiarzom szybkim oraz specjalistom od short tracku. Jej koszt wyniesie niemal dwieście milionów złotych, ale warto było wydać te pieniądze, bo będziemy mieć halę nie tylko dla sportu wyczynowego, ale także dla tego powszechnego — mówi minister sportu i turystyki Sławomir Nitras.

Obiekt będzie służył również reprezentantom innych dyscyplin, bo powstanie tam chociażby ścianka wspinaczkowa.