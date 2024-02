Medalową serię rozpoczął Majerski, który był trzeci w rywalizacji na 100 metrów stylem motylkowym (51.32). Stanął na dekoracji w towarzystwie pierwszego na mecie Portugalczyka Diogo Matosa Ribeiro (51.17) oraz drugiego Austriaka Simona Buchera (51.28).

- Wyścig był bardzo wyrównany. Na finiszu mogło wydarzyć się wszystko, bo różnice były niewielkie, w zasadzie na ostatni ruch ręką. Cieszę się, że to ja miałem to szczęście i dotknąłem ściany jako trzeci. Medal mistrzostw świata na długim basenie to duże osiągnięcie — nie kryje Majerski.

Jakub Majerski zdobył brązowy medal mistrzostw świata w Dausze w wyścigu na 100 m stylem motylkowym Rafał Oleksiewicz

Ksawery Masiuk i Katarzyna Wasick pobili rekordy Polski

Jego sukces wielu uznało za nieoczekiwany, Masiuk oraz Wasick byli zaś wśród kandydatów do medali. - Mam nadzieję, że Majerski, który zdobył pierwszy krążek dla Polski w Dausze, otworzył worek i będziemy tylko do niego wrzucać kolejne — zapowiadała ta druga i miała rację.

Masiuk w rywalizacji na dystansie 50 m stylem grzbietowym był trzeci, poprawiając rekord Polski (24.44). - Zawody nabrały nowego smaku. Początek był gorzki, teraz jest słodycz. Czuję się dobrze, że podniosłem się po wcześniejszych wyścigach i zdobyłem medal — mówi Masiuk.