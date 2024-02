Osłodzą życie młodzieży. Polski Komitet Olimpijski z nową umową

Ferrero wspiera polski ruch olimpijski od lat i wiadomo, że współpraca potrwa dłużej. Firma pozostanie zarówno partnerem PKOl, jak i reprezentacji młodzieżowej, która kilka dni temu wróciła ze swoich igrzysk w Gangwon. Polacy w Korei Południowej zdobyli trzy medale. To sukces, bo podczas trzech poprzednich edycji imprezy nasi reprezentanci na podium stawali raz.

Ferrero jest partnerem PKOl i młodzieżowej reprezentacji olimpijskiej, dzięki czemu nazwa firmy zawisła na ścianie w Klubie Olimpijczyka na srebrnej tabliczce — podobnie, jak wcześniej Itaki, BIZUU, Art in House oraz ATT Investments.

Kto jest sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Sponsorami PKOl — to już wyższa półka — są dziś Orlen, Krajowa Grupa Spożywcza, Tauron, PKP Intercity, Enea, PKP Cargo, Plus, Grupa LuxMed i Profbud. Niedawno wygasł za to kontrakt z Lotto. Siedmiu z dziewięciu sponsorów podpisało kontrakty z organizacją w ciągu ostatniego roku, już za kadencji nowego prezesa Radosława Piesiewicza, który obiecał wyborcom rekordowy budżet.

Tym razem w Klubie Olimpijczyka — przy okazji spotkania z dziennikarzami — mniej było prężenia muskułów panów pod krawatem, a więcej skromności oraz nieśmiałości, bo bohaterami konferencji byli młodzi medaliści z igrzysk Gangwon.

Igrzyska Olimpijskie Młodzieży. Czy tak wygląda przyszłość?

Skoczek narciarski Łukasz Łukaszczyk był trzeci w rywalizacji na obiekcie, gdzie kilka lat wcześniej mistrzem olimpijskim został Kamil Stoch. Kilka dni później złoto w short tracku zdobyła Anna Falkowska, a dorobek reprezentacji na dłuższym torze łyżwiarskim uzupełniła brązem w biegu na 1500 metrów Hanna Mazur, która przed wylotem do Gangwon nie kryła medalowych nadziei.