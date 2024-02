Igrzyska olimpijskie w Paryżu. Prokuratura wszczęła kolejne śledztwo

Pół roku przed rozpoczęciem igrzysk zaczyna się szóste postępowanie związane z działalnością ich organizatorów. Śledczy już wcześniej wzięli na celownik nie tylko Estangueta, ale również dyrektora generalnego Etienne’a Thoboisa, jego zastępcę Michaela Aloisio oraz dyrektora ds. operacyjnych Edouarda Donnelly’ego. To czterej najważniejsi menadżerowie odpowiedzialni za imprezę.

Informację o najnowszym śledztwie jako pierwsza przekazała agencja AFP, później sprawę opisały także m. in. „L’Equipe” oraz „Le Monde”. Zarzuty wobec Estangueta znamy właśnie dzięki dziennikarzom. PNF sprawy nie komentuje, bo uważa, że „decyzja niektórych mediów dotycząca upublicznienia szczegółów toczących się śledztw wobec konkretnych osób prawdopodobnie będą istotną przeszkodą w procesie ujawnienia prawdy”.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu. Ile zarabia Tony Estanguet

Komitet organizacyjny igrzysk olimpijskich w Paryżu - reagując na doniesienia prasowe - wyraził „zaskoczenie” podkreślając, że przyjęta w 2018 roku struktura wynagrodzeń jest zgodna z prawem. Sam Estanguet we wtorek, przy okazji otwarcia basenu La Courneuve, wyjaśniał: - To nie ja podejmowałem decyzję w sprawie swojego wynagrodzenia. Ufam temu, co zostało postanowione.

Trzykrotny mistrz olimpijski w kajakarstwie może liczyć rocznie na 270 tys. euro brutto oraz ewentualną premię sięgającą 20 proc. sumy kontraktu. Sam COJOP przypomina jednocześnie, że — ze względu na komercyjny charakter swojej działalności — nie podlega ograniczeniom dotyczącym limitu wynagrodzeń dla menadżerów. Niektórzy podnoszą, że problemem może być w tym wypadku to, że Estanguet nie jest zatrudniony na umowę o pracę, tylko wystawia faktury.