Po ostatnich zmianach w piłkarskim kalendarzu rozgrywek reprezentacyjnych, Liga Narodów UEFA ma spory wpływ na następujące po niej eliminacje do mistrzostw Europy (w tym momencie chodzi o Euro 2028), więc w żadnym razie nie ma można jej nazywać rozgrywkami towarzyskimi. Po porażkach w Szwecji oraz Bośni i Hercegowinie na przełomie września i października, posada selekcjonera Jana Urbana wydaje się zagrożona. Mecze w Bukareszcie i Wrocławiu mogą o niej zadecydować.

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Powołania Jana Urbana na mecze Polski z Rumunią i Szwecją

Selekcjoner Jan Urban ogłosił kadrę na listopadowe zgrupowanie podczas transmisji na PZPN+. - Kontuzje wyeliminowały nam kilku bramkarzy, nie tylko Marcina Bułkę i Kamila Grabarę. Zdecydowaliśmy się powołać Sławomira Abramowicza, Bartłomieja Drągowskiego i Mateusza Kochalskiego. Co do Łukasza Skorupskiego, szukamy zawodników młodszych, bez owijania w bawełnę. Gdybym myślał tylko o "tu i teraz", to Skorupski by grał, ale ja patrzę dalej. W którymś momencie trzeba jakieś zmiany zrobić. Nie ma między nami złej krwi – twierdził Jan Urban. - Wśród obrońców Jan Ziółkowski nie gra od dłuższego czasu, a Oskar Wójcik ostatnio miał kontuzje. Pamiętajmy, że Jan Bednarek nie będzie mógł zagrać w pierwszym meczu, bo pauzuje. Napastnik Adrian Benedyczak miał być powołany już wcześniej, ale był kontuzjowany – dodawał selekcjoner.

Nowym nazwiskiem w kadrze jest Oskar Kubiak, który po transferze do Slavii Praga, gra w Lidze Mistrzów, a jeszcze w poprzednim sezonie był wypożyczony z Arki Gdynia do drugoligowego Sokoła Kleczew. - Oskar Kubiak ostatnio grał jako lewy obrońca w Slavii, choć w Pradze nie są też do końca pewni, czy to jego najlepsza pozycja. Jest agresywny w swojej grze, potrafi się włączać w akcje ofensywne – opisywał zawodnika selekcjoner.

Trener chwalił też dwóch innych nowych zawodników: Bartosza Mazurka z Salzburga oraz Łukasza Porębę z beniaminka niemieckiej 1. Bundesligi, Elversberga.

Kiedy mecze Polski z Rumunią i Szwecją? Wyniki, terminarz i tabela Ligi Narodów

Listopadowe mecze są ostatnimi w tej edycji Ligi Narodów. Po jednym zwycięstwie, jednym remisie i dwóch porażkach, reprezentacja Polski ma na koncie tylko cztery punkty. Szanse na wyprzedzenie drugiej w tabeli Bośni i Hercegowiny (osiem punktów) teoretycznie jeszcze są (pierwsza Szwecja ma 10 pkt, a ostatnia Rumunia – 0 pkt).

- Analizowaliśmy nasze mecze z Bośnią, powinniśmy zdobyć w nich więcej punktów. Pozwoliliśmy rywalom na dwa celne strzały i wyciągnęli z tego cztery punkty. Zabrakło nam wykorzystania okazji, 2-3 były znakomite. Na papierze jest jeszcze wszystko możliwe, musimy zrobić swoją pracę, ale nie jesteśmy zależni tylko od siebie – powiedział Jan Urban.

Wyniki Polski w Lidze Narodów i terminy dwóch ostatnich meczów

Polska – Bośnia i Hercegowina 0:0

Szwecja - Polska 3:1

Polska - Rumunia 6:0

Bośnia i Hercegowina - Polska 1:0

Rumunia - Polska (14 listopada, Bukareszt)

Polska - Szwecja (17 listopada, Wrocław)

Tabela „polskiej” grupy w Dywizji B Ligi Narodów