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Stefan Szczepłek: Polak nie potrafi

Blisko 20 strzałów Polaków i żaden nie zakończył się golem. Bośniacy trafili raz, a dobrze i wygrali mecz. Na tym polega futbol.

Publikacja: 05.10.2026 23:34

Polacy przegrali z Bośniakami w Lidze Narodów

Polacy przegrali z Bośniakami w Lidze Narodów

Foto: PAP/Leszek Szymański

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Stefan Szczepłek

Trudno chwalić drużynę po porażce, ale przecież przez wiele minut grała lepiej niż w zremisowanym niedawno spotkaniu w Warszawie. Ktoś może powiedzieć, że to z powodu nieobecności Roberta Lewandowskiego. Być może, tyle że w pierwszym spotkaniu tych drużyn Lewandowski był najsłabszy.

O tym, jak trudno oceniać taki mecz, niech świadczy fakt, że poza „Lewym” w pierwszej jedenastce wystąpili ci wszyscy zawodnicy, którzy w piątek pokonali Rumunię 6:0. Bośniacy byli lepsi od Rumunów, ale to jeszcze nas nie tłumaczy. Widać było, że wszyscy mieli ochotę do walki, jednak budowali akcje albo schematycznie, albo zbyt wolno, albo w decydujących momentach się nie rozumieli i żadna z tych akcji nie zakończyła się powodzeniem.

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