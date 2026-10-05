Trudno chwalić drużynę po porażce, ale przecież przez wiele minut grała lepiej niż w zremisowanym niedawno spotkaniu w Warszawie. Ktoś może powiedzieć, że to z powodu nieobecności Roberta Lewandowskiego. Być może, tyle że w pierwszym spotkaniu tych drużyn Lewandowski był najsłabszy.

O tym, jak trudno oceniać taki mecz, niech świadczy fakt, że poza „Lewym” w pierwszej jedenastce wystąpili ci wszyscy zawodnicy, którzy w piątek pokonali Rumunię 6:0. Bośniacy byli lepsi od Rumunów, ale to jeszcze nas nie tłumaczy. Widać było, że wszyscy mieli ochotę do walki, jednak budowali akcje albo schematycznie, albo zbyt wolno, albo w decydujących momentach się nie rozumieli i żadna z tych akcji nie zakończyła się powodzeniem.