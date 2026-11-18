Piotr Zieliński
Piotr Zieliński: Szanujemy ten wynik. Momentami byliśmy naprawdę dobrzy, stworzyliśmy sobie kilka stuprocentowych sytuacji, szkoda, że nie udało się ich zamienić na więcej goli, ale to jest punkt zdobyty z najlepszą drużyną w grupie, więc kończymy rok w miarę pozytywnie. Wiadomo, że on nie był dobry, nie ma co się czarować, ale ten następny będzie lepszy.
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Jeśli nie potrafisz wygrać, to chociaż zremisuj. Stara futbolowa zasada sprawdziła się we Wrocławiu. To Szwedzi mieli przewagę – oddali więcej strz...
Ta Liga Narodów ten zespół sporo nauczy. Utrzymaliśmy się w Dywizji B, wiadomo, że to nie był nasz cel, mierzyliśmy wyżej, ale dużo młodych chłopaków weszło do kadry. W marcu będziemy silniejsi, zmotywowani, będziemy częściej wygrywać.
To był wynik przemęczenia, może pojawił się stan zapalny, ale nie jest to żadna kontuzja. Przed meczem trochę znieczuliłem ból, stopa jest w porządku, ale muszę uważać, żeby ten stan się nie pogorszył. Wrócę do klubu, będę o to dbał. Natomiast problemy zdrowotne jednego zawodnika zawsze mogą być szansą dla drugiego. Jesteśmy dużym krajem, mamy dużo świetnych zawodników.
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Sławomir Abramowicz dwie sytuacje wybronił znakomicie. W niektórych momentach widziałem u niego nerwowość, ale w debiucie zawsze są nerwy. Oceniam...
Tak. Znam tych chłopaków, niektórzy pojawili się w kadrze pierwszy raz, inni mają dłuższy staż, jest fajna mieszanka. Wiem, że wyników nie ma, ale wierzę, że one przyjdą.
Nie wiem. Dużo zależy od tego, jak będą rozwijać się w klubach, czy będą grać. Niektórzy weszli tu wręcz z przysłowiowego buta i od pierwszego meczu dobrze się prezentowali, pokazywali poziom reprezentacyjny. Jestem optymistycznie nastawiony. Może to głupio zabrzmi, ale widzę, ile te chłopaki mają jakości i to się musi przełożyć w końcu na rezultaty.
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Polacy zagrali ambitnie, kapitalnie w bramce spisywał się Sławomir Abramowicz i na zakończenie Ligi Narodów dało to remis ze Szwecją. Ten wynik ozn...
Moja współpraca z selekcjonerem układa się bardzo dobrze. Uważam, że to jest dobry fachowiec i super osobowość. Chciałbym, żeby został z nami, a co będzie, to na to nie mamy już wpływu. To znaczy oczywiście trochę mamy, wychodząc na boisko i wygrywając mecze, ale to nie jest tak, że my ich nie chcemy wygrywać. Nikt nie przyjeżdża na zgrupowania po porażki, ale one też czegoś uczą.
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