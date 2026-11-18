„Rzeczpospolita”: Doceniacie ten remis na zakończenie trudnego roku czy większy jest w was niedosyt, że nie udało się ze Szwedami wygrać?

Piotr Zieliński: Szanujemy ten wynik. Momentami byliśmy naprawdę dobrzy, stworzyliśmy sobie kilka stuprocentowych sytuacji, szkoda, że nie udało się ich zamienić na więcej goli, ale to jest punkt zdobyty z najlepszą drużyną w grupie, więc kończymy rok w miarę pozytywnie. Wiadomo, że on nie był dobry, nie ma co się czarować, ale ten następny będzie lepszy.

Reklama Reklama

Piotr Zieliński: Utrzymaliśmy się w Dywizji B Ligi Narodów, w marcu będziemy silniejsi

Na czym opiera pan optymizm?

Ta Liga Narodów ten zespół sporo nauczy. Utrzymaliśmy się w Dywizji B, wiadomo, że to nie był nasz cel, mierzyliśmy wyżej, ale dużo młodych chłopaków weszło do kadry. W marcu będziemy silniejsi, zmotywowani, będziemy częściej wygrywać.

W osiągnięciu lepszych wyników w tej edycji chyba nie pomogły wam też kontuzje? Było ich tej jesieni sporo, pana zabrakło choćby w Bukareszcie.

To był wynik przemęczenia, może pojawił się stan zapalny, ale nie jest to żadna kontuzja. Przed meczem trochę znieczuliłem ból, stopa jest w porządku, ale muszę uważać, żeby ten stan się nie pogorszył. Wrócę do klubu, będę o to dbał. Natomiast problemy zdrowotne jednego zawodnika zawsze mogą być szansą dla drugiego. Jesteśmy dużym krajem, mamy dużo świetnych zawodników.

Faktycznie uważa pan, że mamy?

Tak. Znam tych chłopaków, niektórzy pojawili się w kadrze pierwszy raz, inni mają dłuższy staż, jest fajna mieszanka. Wiem, że wyników nie ma, ale wierzę, że one przyjdą.

Piotr Zieliński o reprezentacji: Nikt nie przyjeżdża na zgrupowania po porażki

Ile ci młodzi piłkarze, wprowadzani do kadry przez trenera Urbana, potrzebują czasu, by wejść na wymagany w reprezentacji poziom międzynarodowy?

Nie wiem. Dużo zależy od tego, jak będą rozwijać się w klubach, czy będą grać. Niektórzy weszli tu wręcz z przysłowiowego buta i od pierwszego meczu dobrze się prezentowali, pokazywali poziom reprezentacyjny. Jestem optymistycznie nastawiony. Może to głupio zabrzmi, ale widzę, ile te chłopaki mają jakości i to się musi przełożyć w końcu na rezultaty.

Jak układa się pana współpraca z selekcjonerem? Dużo mówi się, że dla Jana Urbana mecz ze Szwecją mógł być ostatnim w roli trenera reprezentacji.

Moja współpraca z selekcjonerem układa się bardzo dobrze. Uważam, że to jest dobry fachowiec i super osobowość. Chciałbym, żeby został z nami, a co będzie, to na to nie mamy już wpływu. To znaczy oczywiście trochę mamy, wychodząc na boisko i wygrywając mecze, ale to nie jest tak, że my ich nie chcemy wygrywać. Nikt nie przyjeżdża na zgrupowania po porażki, ale one też czegoś uczą.