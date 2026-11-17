Już przed pierwszym gwizdkiem było wiadomo, że dla polskiej reprezentacji mijający rok był bardzo słaby. Przede wszystkim piłkarze Jana Urbana przegrali baraż ze Szwecją i nie pojechali na mundial w USA, Kanadzie i Meksyku, gdzie zagrało aż 48 drużyn. Potem było przygnębiające zgrupowanie czerwcowe, podczas którego Polacy ulegli Ukrainie i w ostatnich sekundach uratowali remis z Nigerią.

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Liga Narodów wcale nie poprawiła nastrojów. Piłkarze Urbana przegrali wszystkie mecze wyjazdowe: ulegli Bośni i Hercegowinie, skompromitowali się w Bukareszcie, w Sztokholmie okazali się gorsi od Szwecji. We wtorkowy wieczór we Wrocławiu walczyli tylko o to, żeby rok nie skończył się tragicznie – ostatnią pozycją w tabeli i koniecznością obrony w barażach miejsca w Dywizji B.

Polska – Szwecja. Nieźle w ataku, wciąż słabo w obronie

Jeśli miał być to poligon doświadczalny i czas na szukanie nowych rozwiązań, nawet kosztem wyników, to i tak nie wypadł pozytywnie. Pojawili się wprawdzie w reprezentacji Kacper Potulski, Wiktor Nowak, Marcel Reguła, Oskar Kubiak czy Adrian Benedyczak, ale trudno było w tych meczach zobaczyć drużynę dobrze zorganizowaną i z wypracowanymi sposobami reagowania w trudnych sytuacjach.

Najlepiej pokazywał to gol strzelony przez Viktora Gyokeresa w Sztokholmie, gdy Przemysław Wiśniewski i Matty Cash zupełnie się nie zrozumieli i zostawili szwedzkiego napastnika bez opieki. Wiśniewski mówił, że zareagował tak, jak uczyli go we Włoszech i wyglądało na to, jakby nikt w reprezentacji nie dał im żadnych wskazówek, jak grać w obronie

Im dłużej trwała kadencja Urbana, tym więcej zdarzało się chaosu w powołaniach i komunikacji. Selekcjoner niechętnie zapraszał młodych piłkarzy z Ekstraklasy, narzekał na niski poziom naszych rozgrywek, a jednocześnie stawiał na będącego w przeciętnej formie Karola Świderskiego z Widzewa Łódź. Nic dziwnego, że pojawiało się wiele głosów wzywających do dymisji Urbana. Nie pomagali też zawodnicy, którzy zapewniali, że chcą pracować z selekcjonerem, ale po porażkach obrażali się na dziennikarzy i uciekali od pytań.

W meczu o wszystko naszym rywalem byli na domiar złego Szwedzi, z którymi Polakom zawsze grało się trudno. Jakby mało było kłopotów, zgrupowanie musiał opuścić Matty Cash, którego w Bukareszcie jeden z Rumunów uderzył łokciem w głowę. Zastąpił go powołany awaryjnie Arkadiusz Pyrka. Trener Urban zagrał va banque i posadził na ławce rezerwowych Roberta Lewandowskiego, a w pierwszym składzie wystawił Benedyczaka i to właśnie piłkarz Kasimpasy dał Polakom prowadzenie po dośrodkowaniu Pyrki z prawej strony.

Nasi piłkarze grali dobrze w ataku, a kilka minut później powinno być 2:0, ale Sebastian Szymański nie trafił w bramkę z 15 metrów. Zawodnik Rennes mógł zdobyć nawet dwie bramki, ale piłka po jego strzale z powietrza spadła na poprzeczkę.

W ataku było dobrze, ale im bliżej własnej bramki, tym bardziej robiło się nerwowo. Każdy rzut rożny i wolny powodował pod polską bramką alarm, a raz nawet piłka trafiła w słupek bramki Sławomira Abramowicza.

Liga Narodów. Sławomir Abramowicz bohaterem

Niestety, Polacy nie potrafili obronić prowadzenia. Po naszej prawej stronie szalał Alieu Njie i to właśnie on w 24. minucie okiwał najpierw Pyrkę, potem Nowaka, podał do Gyokeresa, a ten wyprowadził na czystą pozycję Hugo Larssona, który z bliska pokonał polskiego bramkarza.

Dobrym objawem było jednak to, że po stracie gola Polacy nie rozsypali się, tylko cały czas próbowali kreować akcje pod bramką rywala. Potulski toczył twarde pojedynki z Gyokeresem w naszym polu karnym. Szymański znów miał stuprocentową okazję na gola, ale przegrał pojedynek z Noelem Tornqvistem. Szwedzi odpowiedzieli po rzucie wolnym, ale Abramowicz cudem obronił strzał z trzech metrów.

Polacy potrafili rozgrywać piłkę przy wysokim pressingu przeciwników, a Urban dał sygnał, że będą walczyć o zwycięstwo, wprowadzając w 65. minucie Lewandowskiego. W obronie cały czas jednak popełniali błędy, zostawiając bez krycia szwedzkich piłkarzy. Na szczęście Abramowicz nie dał się zaskoczyć. – Cieszę się, że mogłem pomóc drużynie. Szkoda tylko, że nie udało się zachować czystego konta – przyznał bramkarz Jagiellonii Białystok.

Podziękowania należą się nie tylko Abramowiczowi, ale także Bośniakom. Choć już po kilku minutach przegrywali na własnym boisku z Rumunami, to ostatecznie zwyciężyli 2:1 i pomogli Polakom utrzymać się na zapleczu elity Ligi Narodów. Trudno jednak mówić, że będzie to spokojna zima dla naszej kadry.

Kolejne mecze dopiero w marcu, gdy ruszą eliminacje do mistrzostw Europy 2028. Nadal z Urbanem na trenerskiej ławce czy już z nowym selekcjonerem – tego dowiemy się wkrótce.