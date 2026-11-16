O 25-letnim pomocniku zrobiło się głośno po tym, jak otrzymał polskie obywatelstwo. Dokument potwierdzający jego nadanie wręczyła mu wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz. Polskie obywatelstwo otrzymali również członkowie jego rodziny. Żelizko urodził się we Lwowie, ale ma polskie korzenie – jego dziadkowie pochodzą z Polski.

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Jak informuje ukraiński portal Sport.ua, powołując się na ustalenia programu TaToTake, zawodnik znajdował się wcześniej w planach selekcjonera reprezentacji Ukrainy Andrei Maldery. Włoski szkoleniowiec chciał zaprosić go na swoje pierwsze zgrupowanie, zaplanowane na przełom maja i czerwca 2026 r.

Według ukraińskich dziennikarzy doszło nawet do rozmowy trenera z piłkarzem. Żelizko miał jednak poinformować Malderę, że wcześniej zaplanował urlop i zamierza odpocząć po wymagającym sezonie. W efekcie nie skorzystał z możliwości debiutu w seniorskiej reprezentacji Ukrainy.

Sytuacja rodzinna mogła mieć wpływ na decyzję

Ukraińskie media wskazują również na możliwe osobiste przyczyny decyzji zawodnika. Ojciec Żelizki miał uczestniczyć w walkach w obronie Ukrainy i zostać ranny na froncie. Według lokalnych dziennikarzy doświadczenia rodzinne mogły wpłynąć na podejście piłkarza do występów w reprezentacji. Nie przedstawiono jednak potwierdzenia, że był to rzeczywisty powód odmowy przyjazdu na zgrupowanie.

Żelizko występował wcześniej w młodzieżowych reprezentacjach Ukrainy, od kategorii U-17 do U-23. Nie zaliczył jednak debiutu w seniorskiej kadrze. W Polsce spędził trzy lata, reprezentując Lechię Gdańsk, dla której rozegrał 84 spotkania i zdobył 13 bramek. We wrześniu 2026 r. przeniósł się do bułgarskiego Łudogorca Razgrad. Według doniesień medialnych klub zapłacił za niego około 3 mln euro.

Polskie obywatelstwo otwiera temat ewentualnych występów Żelizki w reprezentacji Jana Urbana. Jak zauważa serwis WP Sportowe Fakty, nie oznacza jednak automatycznego uzyskania prawa do gry w biało-czerwonych barwach. Ze względu na wcześniejsze występy w młodzieżowych kadrach Ukrainy konieczne będzie sprawdzenie jego sytuacji pod kątem regulaminu FIFA i ewentualne uzyskanie zgody na zmianę federacji.