Kiedy już do przerwy przegrywasz 0:5, masz dwa wyjścia: albo się poddać i przyjmować kolejne ciosy, albo spróbować zaatakować, skoro i tak nie masz już nic do stracenia.

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Grekom musiało zajrzeć w oczy widmo dwucyfrowej porażki. Skończyło się na siedmiu straconych bramkach, ale i tak nikt nie mógł spodziewać się tak wysokiego wyniku. Przecież Grecy pokonali wcześniej Niemców (1:0) na wyjeździe i prowadzili u siebie już 2:0 z Holandią (ostatecznie był remis 2:2).

Liga Narodów. Kto już awansował do ćwierćfinału?

Mimo tej klęski Grecy mają cały czas w swoich rękach sprawę awansu do ćwierćfinału Ligi Narodów. W ostatniej kolejce podejmą Serbów, którzy nie zdobyli dotąd nawet punktu, a Niemcy (w piątek zwycięstwo 3:1 nad Serbią) zmierzą się w Berlinie z Holendrami.

Bohaterem Holandii został w piątkowy wieczór autor hat tricka Tijjani Reijnders, który stał się tym samym najlepszym strzelcem (w tych rozgrywkach UEFA) drużyny prowadzonej od niedawna przez Xaviego. Nowy selekcjoner miał udane wejście do zespołu, jego bilans to trzy zwycięstwa i dwa remisy.

Portugalia – Dania. Hołd dla Cristiano Ronaldo

Pewne awansu do ćwierćfinału Ligi Narodów są na razie broniąca trofeum Portugalia oraz Hiszpania i Anglia.

Dwie ostatnie reprezentacje spotkają się w niedzielnym hicie w Madrycie, którego stawką będzie pierwsze miejsce w grupie.

Czytaj więcej Plus Minus Koniec epoki. Cristiano Ronaldo już nie zagra dla Portugalii Pod koniec to był już toksyczny związek, ale przez wiele lat Cristiano Ronaldo i Portugalia nie mogli bez siebie żyć. Teraz nastąpił finał tej hist...

Portugalczycy podejmą z kolei w sobotę Duńczyków i chcą oddać hołd Cristiano Ronaldo, który podczas poprzedniego zgrupowania popadł w konflikt z selekcjonerem Jorge Jesusem i – mimo że miał otrzymać powołanie na listopadowe mecze – postanowił ostatecznie zakończyć karierę w reprezentacji. Cała drużyna ma wyjść przed spotkaniem na boisko w koszulkach z nr 7, z którym grał Ronaldo.