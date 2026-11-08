Robert Lewandowski odblokował się tuż przed przylotem na zgrupowanie kadry.
Niepokojąca seria Lewandowskiego (osiem meczów bez bramki) dobiegła końca tydzień temu, gdy polski napastnik wszedł z ławki rezerwowych i trafił w wygranym 4:2 spotkaniu z Colorado Rapids.
W sobotę wyszedł już w podstawowym składzie i pozostał na boisku do samego końca meczu z Columbus Crew (3:4). Pierwszą jedenastkę wykorzystał już po ośmiu minutach, drugą – kwadrans później. Mógł mieć nawet hat-tricka, ale po jego strzale głową piłka odbiła się od słupka.
Dobra postawa Lewandowskiego nie wystarczyła jednak do zdobycia choćby punktu. Chicago Fire trzykrotnie obejmowało prowadzenie, ale przegrało ostatni mecz rundy zasadniczej MLS, tracąc w dodatku gola w doliczonym czasie. Pozytywna wiadomość jest taka, że mimo porażki utrzymało czwarte miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej. Nie zdołało go wyprzedzić Charlotte FC, które zremisowało z Interem Miami (3:3).
W fazie play-off drużyna Lewandowskiego zmierzy się właśnie z przeciwnikiem z Charlotte. Rywalizacja toczy się do dwóch zwycięstw, w przypadku remisu o wygranej decydują rzuty karne. Dzięki wyższej pozycji w tabeli Fire zagwarantowało sobie przewagę boiska, czyli ewentualne trzecie spotkanie rozegra przed własną publicznością. W razie awansu ekipa Lewandowskiego może trafić w półfinale na najlepszy zespół konferencji – Nashville SC.
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Pierwszy mecz z Charlotte FC odbędzie się w dniach 20–24 listopada. To oznacza, że Lewandowski poleci na niego wprost ze zgrupowania kadry i przystąpi niemal z marszu po kończącym jesienną Ligę Narodów spotkaniu ze Szwecją (17 listopada we Wrocławiu).
Bilans polskiego napastnika po 19 meczach MLS wynosi dziewięć bramek i cztery asysty. Jest duża szansa, że te liczby kapitan naszej kadry jeszcze poprawi.
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