Na 8 listopada zaplanowano mecze Jagiellonii Białystok z GKS-em Katowice, Legii Warszawa z Rakowem Częstochowa i Lecha Poznań z Zagłębiem Lubin.

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8 i 9 listopada w Polsce obowiązuje żałoba narodowa. Flagi opuszczone do połowy masztu

Dzień wcześniej – jak poinformował rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz – prezydent podpisał rozporządzenie w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 8 i 9 listopada. Jest to konsekwencja zamachu w Krakowie, w którym zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych. <bloraraaackquote class="twitter-tweet"><p lang="pl" dir="ltr">Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał rozporządzenie z dnia 7 listopada 2026 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 8 i 9 listopada.</p>— Rafał Leśkiewicz (@LeskiewiczRafa) <a href="https://x.com/LeskiewiczRafa/status/2119181015138566316?ref_src=twsrc%5Etfw">November 7, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Zgodnie z rozporządzeniem „w czasie trwania żałoby narodowej flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej opuszcza się do połowy masztu”, a „jednostki publicznej radiofonii i telewizji, nadawcy koncesjonowani oraz redakcje dzienników i czasopism uwzględniają w czasie trwania żałoby narodowej potrzebę uczczenia pamięci ofiar aktu terroru, który miał miejsce w Krakowie”. Rozporządzenie nie mówi nic o odwoływaniu imprez masowych.

Rozporządzenie prezydenta z 7 listopada 2026 roku Rozporządzenie prezydenta z 7 listopada 2026 roku Pobierz

Ekstraklasa gra w dniu żałoby narodowej. „Nie możemy ugiąć się przed próbą zastraszania”

W związku z żałobą narodową Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. poinformował, że mecze zaplanowane na 8 listopada zostaną rozegrane, ale odbędą się w stonowanej atmosferze, bez dodatkowej oprawy i celebracji oraz zostaną poprzedzone minutą ciszy.

– Przed podjęciem decyzji długo to konsultowaliśmy i konkluzja jest taka, że nie możemy ugiąć się przed żadnym aktem terroru ani próbą zastraszania. W związku z ogłoszeniem żałoby narodowej, obowiązującej 8 i 9 listopada 2026 roku oraz zasad dotyczących jej przestrzegania, wszystkie zaplanowane na dzień 8 listopada mecze 14. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy należy poprzedzić minutą ciszy. Zaapelowaliśmy do wszystkich organizatorów, aby w związku z żałobą narodową ograniczyć do niezbędnego minimum jakąkolwiek oprawę przedmeczową, odwołać występy oraz pokazy artystyczne i podjąć niezbędne działania, także medialne, aby w czasie trwania żałoby narodowej należycie uczcić pamięć ofiar zamachu w Krakowie – poinformował Marcin Stefański, dyrektor operacyjny Ekstraklasy SA.

W komunikacie opublikowanym przez Ekstraklasę SA czytamy, że „łączy się ona w bólu z rodzinami i bliskimi ofiar”. „Składamy najszczersze wyrazy współczucia wszystkim, których dotknęła ta tragedia” – głosi komunikat.