Piotr Zieliński
– Na ten moment nie mogę zagwarantować, że Zieliński i Reguła będą w stanie zagrać. Ostateczne decyzje zapadną w sobotę. Widać dużą poprawę, ale zobaczymy, jak będą wyglądali jutro rano – mówi Jan Urban.
Już w czwartek okazało się, że selekcjoner nie będzie mógł skorzystać z Frankowskiego, dlatego dodatkowo powołany został Arkadiusz Pyrka z FC St. Pauli – na wypadek, gdyby Matty Cash musiał pauzować za kartki.
Zapadła już decyzja, kto zagra w Bukareszcie w bramce, ale selekcjoner nazwiska nie zdradził. – Kierowałem się opinią naszych trenerów bramkarzy. Mam do nich zaufanie. To oni dokonują wyboru, ale oczywiście ostatnie zdanie należy do mnie – zaznacza Urban.
Selekcjoner spodziewa się otwartego spotkania, bo remis nie urządza żadnej drużyny. Rumuni muszą wygrać oba mecze i czekać na potknięcie Polaków, by wyprzedzić ich w tabeli i utrzymać się w Dywizji B. Piłkarze Urbana potrzebują z kolei dwóch zwycięstw i potknięcia Bośni, by dostać się do baraży o awans do Dywizji A Ligi Narodów.
– Co bym chciał poprawić? Wyniki. Chcielibyśmy zachować szanse na to, by w ostatnim meczu jeszcze o coś walczyć. Nie możemy jednak zapomnieć o tym, w jaki sposób chcemy grać – podkreśla Urban.
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Niewykluczone, że da szansę Bartoszowi Mazurkowi. Debiutant z Red Bull Salzburg pojawił się na przedmeczowej konferencji, ale – jak sam zapewniał – tremy nie ma.
– Czuję ekscytację. Raczej mnie to napędza, niż stresuje. Po to gra się w piłkę, żeby występować w reprezentacji na takich stadionach jak ten w Bukareszcie. Chyba jeszcze nigdy nie grałem na tak dużym i ładnym obiekcie – przyznaje Mazurek. – Rok temu uznałbym pewnie to powołanie za abstrakcję. Mniej więcej w tym czasie nie wykorzystałem rzutu karnego w trzeciej lidze, ale zawsze wiedziałem, na co mnie stać. Znam swoje możliwości i wierzyłem, że tutaj trafię. Chcę pokazać swoją przydatność dla drużyny. Nie będę jednak składał żadnych deklaracji.
Rumuni chyba mimo wszystko obawiają się Roberta Lewandowskiego, skoro jeden z tamtejszych dziennikarzy zapytał Urbana, czy nie mógłby zostawić napastnika Chicago Fire na ławce rezerwowych.
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– Niech strzeli trzy gole i zdejmę go z boiska – żartował Urban. Ale Rumunom nie jest do śmiechu, bo w październiku w Warszawie kapitan reprezentacji Polski zdobył hat tricka, a w sumie w czterech meczach wbił im już osiem bramek.
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