– Na ten moment nie mogę zagwarantować, że Zieliński i Reguła będą w stanie zagrać. Ostateczne decyzje zapadną w sobotę. Widać dużą poprawę, ale zobaczymy, jak będą wyglądali jutro rano – mówi Jan Urban.

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Już w czwartek okazało się, że selekcjoner nie będzie mógł skorzystać z Frankowskiego, dlatego dodatkowo powołany został Arkadiusz Pyrka z FC St. Pauli – na wypadek, gdyby Matty Cash musiał pauzować za kartki.

Rumunia – Polska. Kto zagra w bramce?

Zapadła już decyzja, kto zagra w Bukareszcie w bramce, ale selekcjoner nazwiska nie zdradził. – Kierowałem się opinią naszych trenerów bramkarzy. Mam do nich zaufanie. To oni dokonują wyboru, ale oczywiście ostatnie zdanie należy do mnie – zaznacza Urban.

Selekcjoner spodziewa się otwartego spotkania, bo remis nie urządza żadnej drużyny. Rumuni muszą wygrać oba mecze i czekać na potknięcie Polaków, by wyprzedzić ich w tabeli i utrzymać się w Dywizji B. Piłkarze Urbana potrzebują z kolei dwóch zwycięstw i potknięcia Bośni, by dostać się do baraży o awans do Dywizji A Ligi Narodów.

– Co bym chciał poprawić? Wyniki. Chcielibyśmy zachować szanse na to, by w ostatnim meczu jeszcze o coś walczyć. Nie możemy jednak zapomnieć o tym, w jaki sposób chcemy grać – podkreśla Urban.

Niewykluczone, że da szansę Bartoszowi Mazurkowi. Debiutant z Red Bull Salzburg pojawił się na przedmeczowej konferencji, ale – jak sam zapewniał – tremy nie ma.

– Czuję ekscytację. Raczej mnie to napędza, niż stresuje. Po to gra się w piłkę, żeby występować w reprezentacji na takich stadionach jak ten w Bukareszcie. Chyba jeszcze nigdy nie grałem na tak dużym i ładnym obiekcie – przyznaje Mazurek. – Rok temu uznałbym pewnie to powołanie za abstrakcję. Mniej więcej w tym czasie nie wykorzystałem rzutu karnego w trzeciej lidze, ale zawsze wiedziałem, na co mnie stać. Znam swoje możliwości i wierzyłem, że tutaj trafię. Chcę pokazać swoją przydatność dla drużyny. Nie będę jednak składał żadnych deklaracji.

Liga Narodów. Czy Rumuni boją się Roberta Lewandowskiego?

Rumuni chyba mimo wszystko obawiają się Roberta Lewandowskiego, skoro jeden z tamtejszych dziennikarzy zapytał Urbana, czy nie mógłby zostawić napastnika Chicago Fire na ławce rezerwowych.

– Niech strzeli trzy gole i zdejmę go z boiska – żartował Urban. Ale Rumunom nie jest do śmiechu, bo w październiku w Warszawie kapitan reprezentacji Polski zdobył hat tricka, a w sumie w czterech meczach wbił im już osiem bramek.