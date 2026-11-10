Przed ostatnimi w tym roku meczami z Rumunią (14 listopada w Bukareszcie) i Szwecją (trzy dni później we Wrocławiu) prawie wszyscy powołani piłkarze są do dyspozycji selekcjonera. Nie ma tylko Jana Bednarka, który przechodzi badania po wstrząśnieniu mózgu, jakiego doznał w spotkaniu ligowym Porto.

Reklama Reklama

Nadal nie wiadomo, kto będzie numerem jeden w bramce pod nieobecność Marcina Bułki i Kamila Grabary, którzy leczą kontuzje. – Decyzja nie została jeszcze podjęta – przekonuje Jan Urban, który w Bukareszcie spodziewa się zupełnie innego meczu niż w Warszawie (6:0). – Wtedy potrafiliśmy wykorzystać przewagę jednego zawodnika, ale trzeba pamiętać, że sam początek był bardzo wyrównany, Rumuni mieli swoje szanse.

Urban: Bartosz Nowak? Na tej pozycji chcemy dać szansę młodszym

Selekcjoner nie ukrywa, że przez dwumecz z Bośnią (0:0 w Warszawie, 0:1 w Zenicy) drużyna jest teraz w trudnej sytuacji. – Tego żałujemy, bo powinniśmy mieć więcej punktów – przyznaje.

Urban broni swojej decyzji o braku powołania dla wyróżniającego się w Ekstraklasie pomocnika GKS Katowice Bartosza Nowaka. – Niejednokrotnie mówiłem, że go cenię. Wykonuje świetną pracę w klubie, ale idziemy w innym kierunku. Powołanie na pewno byłoby dla niego nagrodą, ale i tak nie byłby podstawowym zawodnikiem. Na tej pozycji chcemy dać szansę młodszym. Nie ma w tym żadnych podtekstów – podkreśla selekcjoner.

Nie ukrywa, że jest poruszony zamachem w Krakowie. – To mogło spotkać każdego z nas. Sam mieszkam w Krakowie. Wiem, że jeden z moich asystentów miał być w tym czasie na rynku, ale jego znajomy nie przyjechał i tylko dlatego tam się nie znalazł. Dotąd byliśmy dumni, że jesteśmy bezpiecznym krajem. Oby takie sytuacje nie zdarzyły się nigdy więcej – zaznacza selekcjoner.

Lewandowski przekazał słowa uznania dla policjantów oraz innych osób, które pospieszyły z pomocą. Gratulował im odwagi. – O tej tragedii dowiedziałem się po jakimś czasie. Wtedy chyba jeszcze spałem, przeczytałem o tym trochę później. Na początku byłem zaniepokojony, nie wiedziałem, z jakiego kraju jest zamachowiec. Wiele osób mnie o to pytało. Zawsze mówiłem, że Polska to bezpieczny kraj i że nie mamy takich problemów, jak w Europie. To coś nowego nie tylko dla nas, ale dla całego świata – opowiada kapitan kadry.

Lewandowski: Łukasz Skorupski? To trener wybiera zawodników

Lewandowski nadal nie podjął decyzji na temat swojej przyszłości w reprezentacji. Coraz bardziej podoba mu się życie w Stanach Zjednoczonych. – Przez pierwsze tygodnie trudno było zaadaptować się do nowej rzeczywistości. Żadna przeprowadzka nie jest łatwa, ale jestem pozytywnie zaskoczony: miastem, fajną pogodą, otwartymi i pomocnymi ludźmi. Jest dużo lepiej, niż można usłyszeć w mediach. Podróże po USA wcale nie są tak długie, maksymalnie dwie-trzy godziny samolotem. Na koniec kariery dostałem najlepszy ośrodek treningowy. Przychodząc w trakcie sezonu i bez okresu przygotowawczego, zdawałem sobie sprawę, że będzie to wyboista droga. Ale przed nami play-offy. Mam nadzieję, że zrobimy kolejny krok do przodu – dzielił się wrażeniami napastnik Chicago Fire.

Lewandowski przyznał też, że coraz lepiej radzi sobie z jet lagiem. – Myślę, że tym razem będzie lepiej niż podczas poprzedniego zgrupowania. Przyjechałem wcześniej, od niedzieli jestem w Europie. Nie brałem żadnych tabletek nasennych. Organizm chyba się już przyzwyczaja – mówi.

Zapytany o brak w kadrze Łukasza Skorupskiego, z którym nie jest mu po drodze, odpowiedział: – Nie chcę stawiać sztabu w niekomfortowej sytuacji. To trener wybiera zawodników. Nie oglądałem meczów Łukasza, nie wiem, w jakiej jest formie. To prawda, że mamy odmienne charaktery, różne światy, ale gdy spędzaliśmy wspólnie czas na zgrupowaniu, zawsze śmialiśmy się z tych samych rzeczy.