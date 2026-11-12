Zidane już na pewno wie, że przez znaczną część pracy na stanowisku selekcjonera będzie musiał myśleć o tym, jak ułożyć sobie relacje z Mbappe. Sam grał w Realu Madryt w erze Galacticos, potem prowadził Królewskich, gdzie musiał godzić ze sobą różne charaktery i rozbuchane ego, ale z kapitanem francuskiej reprezentacji może mieć najwięcej zachodu. Nawet jeśli Zidane i Mbappe będą się dogadywali, to i tak dziennikarze będą szukali dziury w całym.

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Podobno, kiedy Zidane wystawił Mbappe na lewym skrzydle we wrześniowych meczach, a na środku ataku dał szansę Ousmane’owi Dembele, to kapitan był z tej decyzji niezadowolony. W październiku napastnik Realu Madryt doznał kontuzji i szybko wyjechał ze zgrupowania, więc nie było czasu porozmawiać. Teraz Mbappe też przyjechał z lekkim urazem, ale nie na tyle poważnym, by dostać wolne i wrócić do Madrytu.

Konflikt Mbappe – Zidane? Dwie różne wersje

Zidane nie wystawił najskuteczniejszego strzelca w meczu z Włochami, ale liczy na niego w starciu z Turcją, więc zatrzymał go w kadrze. I znów pojawiły się spekulacje, że to może być podłoże konfliktu.

Według mediów hiszpańskich Mbappe miał być niezadowolony, bo liczył na szybki powrót do Madrytu, a na piłkarza miał czekać już samolot. Media francuskie twierdzą z kolei, że konfliktu nie ma. Prawdę znają tylko Zidane i Mbappe, ale jedno jest pewne: bez najlepszego strzelca i dodatkowo bez Dembele Francuzi mają kłopoty.

W ataku Zidane wystawił Désiré Doué, Bradleya Barcolę i Michaela Olise, którzy ciągle wymieniali się pozycjami, świetnie potrafią kreować sytuacje, ale nie są królami pola karnego. Dodatkowo w linii pomocy biegał Ryan Cherki, który jest doskonale wyszkolony technicznie i myśli na boisku błyskawicznie.

Nic dziwnego, że Francuzi grali szybko i efektownie, potrafili sobie stwarzać okazje. Mieli jednak problem, żeby je wykończyć. Rzadko uderzali z dystansu, a jeśli już to robili, to brakowało im szczęścia, bo Barcola i Cherki trafili w słupek. Gola strzelił za to Olise, który wykorzystał złe podanie bramkarza Włochów Gianluigiego Donnarummy.

Włosi pokonali Francuzów. Praca Manciniego przynosi efekty

Włosi starali się odpowiadać i im dłużej trwał mecz, tym lepiej im to wychodziło. Widać, że misja przebudowy drużyny, którą wykonuje Roberto Mancini, przynosi efekty. Nicolo Barella, bracia Sebastiano i Pio Esposito sprawiali francuskiej defensywie problemy. Fatalnie grał przede wszystkim prawy obrońca Malo Gusto, który w drugiej połowie, w odstępie kilku minut popełnił dwa poważne błędy.

Najpierw sfaulował Nicolo Cambiaghiego, ale z rzutu karnego nie trafił Sebastiano Esposito. Potem nie upilnował Federico Dimarco, a ten podał do Davide Frattesiego, który z bliska pokonał Mike’a Maignana. Francuscy obrońcy nie byli tego wieczora w dobrej formie. Faul w polu karnym popełnił Dayot Upamecano, a arbiter nie miał wątpliwości i podyktował rzut karny. Tym razem do piłki podszedł Pio Esposito i się nie pomylił.

Po pięciu kolejkach w Lidze Narodów obie reprezentacje mają po dziesięć punktów, a o tym, kto zajmie pierwsze miejsce, rozstrzygnie ostatnia kolejka. W niedzielę Włosi pojadą na mecz z Belgami, a Francuzi podejmą najsłabszą w Grupie 1 Turcję.