Miesiąc temu, po wysokim zwycięstwie nad Rumunią (6:0) w Warszawie, wróciła dobra atmosfera wokół kadry. Niestety tylko na chwilę, bo parę dni później Polacy przegrali w Zenicy 0:1, tracąc gola w ostatnich minutach – z rzutu karnego podyktowanego za faul Jana Bednarka.

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Jeden punkt wywalczony w dwóch meczach z Bośnią i Hercegowiną sprawił, że reprezentacja Polski znalazła się pod ścianą. Nie ma już szans na bezpośredni awans do najwyższej dywizji Ligi Narodów, a i o baraże będzie ciężko, jeśli nie pomogą rywale (Szwedzi i Rumuni muszą odebrać punkty Bośniakom). Nadal też można spaść jeszcze niżej, co byłoby katastrofą, która miałaby poważne konsekwencje dla przyszłości naszego zespołu.

Rumunia – Polska. Hagi i Urban walczą o posadę

Rumuni, z którymi Polacy zmierzą się w sobotę w Bukareszcie, nie zdobyli jeszcze nawet punktu, ale Jan Urban nie ma wątpliwości, że to będzie zupełnie inne spotkanie niż w Warszawie.

– Wysokie zwycięstwo u nas było efektem tego, że potrafiliśmy wykorzystać grę w przewadze. Natomiast, zanim rywale dostali czerwoną kartkę, mecz był bardzo wyrównany. Rumuni wyprowadzili kilka kontrataków, oddali parę strzałów. Oglądaliśmy inne mecze Rumunii w Lidze Narodów i nie spodziewamy się łatwego spotkania. Jesteśmy na to jednak przygotowani – mówi trener Urban.

Dla niego, podobnie jak dla prowadzącego Rumunię Gheorghe Hagiego, ten mecz będzie miał dodatkowy ciężar gatunkowy. Obaj walczą o posadę.

Po ostatnim zgrupowaniu piłkarze (m.in. Piotr Zieliński) przekonywali, że chcą dalej pracować z Urbanem. Pora, by za słowami poszły również czyny i potwierdzili to na boisku.

– Zdarzają się momenty, w których jesteśmy w słabszej formie i gramy gorzej, ale to może się szybko zmienić. Wystarczy jedno czy dwa spotkania, żeby nasza gra wyglądała lepiej. Wiemy, że Rumunia będzie przed własną publicznością groźniejszym przeciwnikiem, ale jedziemy tam po zwycięstwo – zapowiada Robert Lewandowski.

Kapitan kadry odzyskał ostatnio skuteczność w Chicago Fire, a Rumunia to jego ulubiony rywal, jeśli chodzi o występy w reprezentacji. Już dwa razy wbił jej hat tricka: w październiku i dziewięć lat temu w eliminacjach mundialu 2018. W sumie w czterech meczach z tym przeciwnikiem trafiał osiem razy. Teraz może zrobić kolejny krok w stronę setnego gola w kadrze.

– Każda bramka kusi. Od czasu do czasu gdzieś z tyłu głowy pojawia się myśl o tej jedynce z przodu. Nie da się o tym całkowicie zapomnieć – przyznaje Lewandowski, którego licznik wskazuje obecnie 92 gole.

Gra o drugi koszyk. Kiedy losowanie grup eliminacji Euro 2028?

Stawką meczów z Rumunią i Szwecją (trzy dni później we Wrocławiu) będzie nie tylko drugie miejsce w tabeli i prawo gry w marcowych barażach o powrót do elity Ligi Narodów, ale także drugi koszyk podczas losowania grup eliminacji Euro 2028, gwarantujący w teorii łatwiejszą drogę na mistrzostwa.

– Myślę, że największe znaczenie będzie miało jednak samo losowanie. Możemy znaleźć się w drugim koszyku, a następnie wpaść z trzeciego na taką reprezentację, która nie będzie nam odpowiadała – zaznacza Lewandowski.

Nikt nie ma jednak wątpliwości, że lepiej mierzyć się z jednym silnym przeciwnikiem niż z dwoma. Na ten moment Polacy znajdują się w trzecim koszyku (najniżej od dekady) i mogliby trafić na przykład do jednej grupy z Hiszpanią i Szwajcarią albo z Francją i Szwecją.

Ostateczne rozstawienie poznamy 17 listopada, a losowanie odbędzie się 6 grudnia w Belfaście.

Liga Narodów. Będą debiuty w polskiej kadrze

Niewykluczone, że na boisku w Bukareszcie zobaczymy któregoś z piłkarzy debiutujących na zgrupowaniu (Oskar Kubiak, Łukasz Poręba, Bartosz Mazurek). Poza tym w kadrze jest jeszcze dwóch innych zawodników czekających na pierwszy występ w kadrze. To Adrian Benedyczak i Sławomir Abramowicz.

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W bramce stanie na pewno ktoś z Ekstraklasy, bo Urban nie powołał znów Łukasza Skorupskiego i będzie wybierał między Bartłomiejem Drągowskim (Widzew Łódź), Mateuszem Kochalskim (Wieczysta Kraków) i wspomnianym Abramowiczem (Jagiellonia Białystok).

Transmisja meczu Rumunia – Polska w sobotę o 20.45 w TVP 1 i TVP Sport