Rok temu nasza młodzieżówka też grała na Euro i odpadła po trzech meczach, przegrywając z Gruzją, Portugalią i Francją. O tamtych wynikach mało kto już pamięta, bardziej istotne jest to, że na razie żaden z piłkarzy prowadzonych przez Adama Majewskiego nie zaistniał w pierwszej reprezentacji.

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Kilku z nich gra teraz w drużynie Jerzego Brzęczka i ma szansę na lepszy występ, a przede wszystkim wywalczenie przepustki na turniej olimpijski. Selekcjoner grał w Barcelonie, w 1992 r., więc wie, jak trudne to będzie zadanie, bo uda się to tylko trzem najlepszym drużynom.

Jerzy Brzęczek: Niektórzy będą rozczarowani

Trzeba się dobrze przygotować, a zawodnicy muszą być w najwyższej formie, żeby była szansa na osiągnięcie takiego wyniku. Mecz z Włochami (porażka 2:6) pokazał, że nie ma miejsca nawet na drobne błędy. Brzęczek mówi, że PZPN kontaktował się już z najsilniejszymi federacjami, proponując rozegranie sparingów, ale na razie nie było odpowiedzi. Może uda się coś ustalić po losowaniu grup turnieju. Potencjał w drużynie jest, co pokazały choćby dwa mecze ze Szwedami czy starcie z Włochami u siebie. Najważniejsze jednak, żeby ci piłkarze za kilka lat weszli do pierwszej reprezentacji. Kilku już się tam pokazało, ale to nie znaczy, że zostaną tam na stałe.

– Uważam, że możemy spać spokojnie, bo jest potencjał w tych piłkarzach, ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy: to jest cały czas piłka młodzieżowa, kadra U21, a to, co było wczoraj, to są piękne wspomnienia i każdy mecz to potwierdzenie, czy się nadajesz na poziom pierwszej reprezentacji. Życzę im, by wywalczyli sobie tam miejsce, ale wiem z doświadczenia, że niektórzy będą rozczarowani. To oni odpowiadają za swój rozwój, kontrolowanie emocji. Całe środowisko musi w tym pomóc: trenerzy, ale też rodzice tych chłopaków, żeby żaden z nich w którymś momencie się nie zagubił. Jeśli chcesz być podstawowym zawodnikiem, to musisz być skoncentrowany na pracy. Zbyt wczesna pewność siebie, która spowoduje spadek zaangażowania, to krok do rozczarowania. Awans na Euro wywalczyło 42 piłkarzy, a nie wszyscy tam pojadą – mówił selekcjoner na spotkaniu z dziennikarzami.

Kilku zawodników już było u progu karier międzynarodowych, ale na razie odbiło się od zagranicznych klubów. Wiktor Bogacz czy Maxi Oyedele pokazali potencjał, ale teraz grają bardzo mało.

– Przekazałem Wiktorowi moje sugestie co do jego przyszłości. Pozostaje pytanie, co on planuje, ja mogę tylko przekazać przemyślenia. To ci zawodnicy decydują, jak potoczy się ich kariera. W Oyedele już na pierwszym zgrupowaniu zobaczyłem wielki potencjał. Myślałem, żeby wystawiać go nawet na prawej obronie – stwierdził Brzęczek.

Brzęczek o pracy z pierwszą reprezentacją: Długoterminowo to jest mój cel

Niektórych piłkarzy musiał już oddać selekcjonerowi pierwszej reprezentacji, ale cały czas podkreśla, że taka jest kolej rzeczy i jeśli straci kolejnych, to będzie musiał sobie poradzić.

– Bardzo dziękuję trenerowi Mariuszowi Misiurze za pracę, jaką wykonał z Wiktorem Nowakiem w Zniczu Pruszków i Wiśle Płock. Jeśli ten chłopak trafi do klubów z jednej z najlepszych lig, to szybko stanie się ulubieńcem szatni. Filip Rózga był z nami raz, a potem powoływał go Jan Urban, kiedy tylko mógł. Bartka Mazurka pewnie tylko raz gościliśmy na naszym zgrupowaniu. Jeśli głowa pozostanie u niego chłodna, to pójdzie grać wyżej. Dla mnie to taki zawodnik grający od pola karnego do pola karnego, na pozycji osiem lub dziesięć – opowiadał selekcjoner.

Brzęczek dostał też pytanie o plotki łączące go z pracą w pierwszej reprezentacji. – Wspieram Jana Urbana, na razie to tylko spekulacje, ale długoterminowo to jest mój cel – powiedział.