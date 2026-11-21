Europa długo szukała chętnego, który mógłby rzucić wyzwanie Infantino. W mediach pojawiały się nazwiska Arsene'a Wengera i Davida Beckhama, ale ani legendarny trener Arsenalu Londyn, ani pierwszy piłkarski celebryta, dziś współwłaściciel Interu Miami, nie zdecydował się podjąć rękawicy.

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Do wyborów nie stanie też rodak Infantino, Szwajcar Ramon Vega. Były piłkarz Tottenhamu – jak sam zapowiadał – chciał „ponownie zjednoczyć światową rodzinę piłkarską, przeprowadzić prawdziwą reformę i odbudować zaufanie do FIFA”. Jako pierwszy zadeklarował publicznie chęć startu, ale nie udało mu się uzyskać wymaganego poparcia krajowych federacji.

Europa wybrała swojego kandydata na szefa FIFA. Kim jest Philippe Diallo?

Tuż przed zamknięciem listy zgłoszeń zdecydowano, że Europę reprezentować będzie Philippe Diallo, który od 2023 r. stoi na czele francuskiego związku. To on odegrał znaczącą rolę w wycofaniu przez Francję i inne europejskie federacje poparcia dla ubiegającego się o reelekcję Infantino.

Kiedyś szli ramię w ramię. Czarę goryczy przelał jednak pomysł sprywatyzowania mundialu, czyli sprzedaży zewnętrznym inwestorom części udziałów w spółce, która miałaby zarządzać prawami komercyjnymi do rozgrywek FIFA, w tym mistrzostw świata.

„W obliczu poważnych obaw dotyczących kierunku działań FIFA, federacje krajowe zaapelowały o odnowienie jedności i zaufania. Wyraziły pełne wsparcie dla Philippe'a Diallo, który ma zapewnić przywództwo niezbędne do osiągnięcia tych celów” – oświadczyła UEFA.

Problemem wydaje się fakt, że 63-letni Diallo nie jest znany poza Europą. Pewnie mało kto wie, że grał w młodzieżowych drużynach Nantes i jest synem byłego mistrza boksu, Senegalczyka Souleymane'a, który reprezentował Francję na igrzyskach olimpijskich w 1960 r.

Atutem może być jednak właśnie jego pochodzenie. Niektórzy liczą, że opowiadając otwarcie o swoich korzeniach, odbierze trochę głosów Infantino, za którym Afryka stała dotąd murem. Wsparcie Europy to za mało, by zwyciężyć, potrzeba także głosów z innych kontynentów.

– Moja kandydatura daje nadzieję na zmianę. To, co wydarzyło się w ostatnich miesiącach, było szokujące. Najważniejsze sprawy nie mogą być dłużej rozstrzygane za zamkniętymi drzwiami, bez przejrzystości i konsultacji. Będę bronił wizji otwartego, kolegialnego zarządzania – zapowiada Diallo.

Nie chce być showmanem. Kim jest Kozo Tashima?

Drugim śmiałkiem, który ma się bić z Infantino o władzę na szczytach futbolu, jest 69-letni Kozo Tashima. Kiedyś rozegrał nawet siedem meczów w reprezentacji Japonii, potem prowadził tamtejsze kadry młodzieżowe. W latach 2016–2024 był szefem japońskiego związku, a obecnie pełni funkcję honorowego prezesa.

Jego notowania nie stoją wysoko, dlatego spekuluje się, że Tashima i Diallo mogliby połączyć siły. Japończyk mógłby wycofać się z wyścigu i przekazać swoje głosy Francuzowi, który ma większe szanse na odsunięcie Infantino od władzy. Sam zainteresowany zaznacza jednak, że nie rozważa takiej opcji.

– Będę rozmawiał z wieloma różnymi osobami. Pan Diallo ma duże doświadczenie w zarządzaniu i administracji, więc zamierzam ściśle z nim współpracować. Ale na tym etapie nie myślę o rezygnacji. Nie traktuję Diallo jako przeciwnika: chcę po prostu zmienić FIFA – przekonuje Tashima.

Podobnie jak Diallo, też kiedyś wspierał Infantino, ale po mundialu odwrócił się od niego. Zniesienie kary zawieszenia za czerwoną kartkę dla amerykańskiego napastnika Folarina Baloguna po telefonie prezydenta USA Donalda Trumpa to było dla niego już za wiele.

– Nie biorę udziału w tym wyścigu tylko dlatego, że chcę kierować FIFA. Postanowiłem kandydować, bo uznałem, że wygranie wyborów to najskuteczniejszy sposób na naprawienie tej organizacji – podkreśla Tashima.

W przeciwieństwie do Infantino nie zamierza być typem prezesa-showmana. – Nie jestem pewien, czy szef FIFA musi być w centrum uwagi. Najbardziej widoczni powinni być zawodnicy, sędziowie i drużyny – twierdzi.

Teraz kandydatów podda weryfikacji komisja wyborcza i najpóźniej do 18 lutego zdecyduje o dopuszczeniu ich do startu w wyborach. Odbędą się one 18 marca, podczas Kongresu FIFA w Rabacie.