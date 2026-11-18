Polacy utrzymali się w Dywizji B Ligi Narodów, ale o tej jesieni wszyscy będą chcieli jak najszybciej zapomnieć.

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– Nie tak wyobrażałem sobie nasze występy – nie ukrywa Urban. – Wiedziałem, że Szwecja będzie faworytem grupy i tak się stało. Liczyłem jednak, że będziemy walczyć o powrót do Dywizji A poprzez baraże. Wszystko nam zepsuł dwumecz z Bośnią. Pretensje możemy mieć tylko do siebie.

Jan Urban odmładza kadrę przed eliminacjami Euro 2028

We wtorkowy wieczór we Wrocławiu polscy piłkarze znów mieli duże problemy w obronie przy stałych fragmentach gry. – Ale ze Szwedami wszyscy je mają, bo oni poświęcili temu elementowi mnóstwo czasu. Nie teraz, w Lidze Narodów, tylko przed mistrzostwami świata i w ich trakcie – przypomina Urban. – Szwedzi wiedzą, że są w tym dobrzy, mają wiele rozwiązań i realizują je naprawdę znakomicie. Trudno się przed tym bronić. Jeśli przeciwnik dobrze cię zablokuje, możesz tylko liczyć na to, że sędzia odgwiżdże faul. Szwedzi potrafią znakomicie wykorzystywać takie sytuacje. Mają dobre warunki fizyczne i potrafią posyłać piłkę dokładnie tam, gdzie chcą.

Polacy cały czas próbują poprawiać ten element gry. Jest nad czym pracować przed eliminacjami mistrzostw Europy 2028, które zaczną się w marcu. Wyniki nie są takie, jak sobie wyobrażaliśmy, ale cieszy fakt, że Urbanowi udało się wpuścić do kadry trochę świeżej krwi.

– Często mówiłem o tym, że chcę wprowadzać młodych. Ale trzeba pamiętać, że zdecydowana większość z nich jest na etapie zdobywania doświadczenia w europejskich klubach. To proces, który potrwa minimum dwa lata. Mimo tego już dostali szansę w reprezentacji. Wiemy, na co ich stać, dzięki temu będziemy mieli teraz większą możliwość wyboru. Będziemy ich obserwować – podkreśla Urban.

Polska – Szwecja. Benedyczak z golem, Abramowicz bohaterem

Jedynego gola dla Polaków strzelił rozgrywający dopiero drugi mecz w kadrze Adrian Benedyczak, a bohaterem został debiutujący w bramce Sławomir Abramowicz.

– Dwie sytuacje wybronił znakomicie. W niektórych momentach widziałem u niego nerwowość, ale w debiucie zawsze są nerwy, w końcu to duża odpowiedzialność. Oceniam go naprawdę pozytywnie – przyznał Urban. I dodał: – Chcieliśmy zobaczyć w akcji kolejnego bramkarza, ale nie szedłbym tak daleko, by mówić, że gdyby bronił w Bukareszcie, wynik byłby inny.