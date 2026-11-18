Rok temu w pierwszych zawodach indywidualnych najlepszy z Polaków był Stoch, który zajął 13. miejsce, a kilka pozycji niżej znalazł się Kacper Tomasiak. Bardziej symbolicznie nie mogło się ułożyć. Stary mistrz odbywał pożegnalne tournee po wszystkich skoczniach, a na horyzoncie pojawił się jego następca, chociaż jeszcze mało kto był w stanie przewidzieć, że Tomasiak tak szybko wejdzie w buty Stocha.

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Trzy miesiące później wszystko było jasne. Młody skoczek miał za sobą bardzo dobry występ w Turnieju Czterech Skoczni, a potem został gwiazdą igrzysk olimpijskich w Cortinie d'Ampezzo i Mediolanie, gdzie zdobył indywidualnie srebrny i brązowy medal (odpowiednio na skoczni normalnej i dużej), i dołożył drugie miejsce w duecie z Pawłem Wąskiem.

Wraca Puchar Świata w skokach. Starzy mistrzowie schodzą ze sceny

Na szczęście ten sukces przytrafił się komuś, kto potrafi twardo stąpać po ziemi, więc można mieć nadzieję, że to nie będzie jednorazowy wyskok, ale początek długiej i pięknej kariery Tomasiaka.

Trener Maciej Maciusiak chwali w rozmowie z TVP Sport swojego lidera, podkreślając, że latem wicemistrz olimpijski poprawił się technicznie i może być wzorem do naśladowania dla młodych zawodników.

Tych młodych ciągle polskim skokom potrzeba, bo kiedy starzy mistrzowie byli przez ostatnie lata w słabszej formie, to nie miał ich kto zastąpić. Niektórzy zawodnicy nie doczekali się szansy i rezygnowali z kariery sportowej, bo musieli szukać źródeł utrzymania, a polscy kibice, przyzwyczajeni do sukcesów, musieli się pogodzić z nową rzeczywistością, w której miejsce naszego reprezentanta w czołowej dziesiątce zawodów PŚ trzeba uważać za osiągnięcie.

Starsi mistrzowie powoli schodzą ze sceny. Stoch już się pożegnał, a chociaż nikt Żyły i Kubackiego na siłę nie wysyła na emeryturę, to ostatnie lata pokazują, że trudno oczekiwać od nich regularnych miejsc na podium. Żyła nie jedzie nawet na pierwsze zawody, bo przegrał rywalizację z innymi. Trener Maciusiak podkreśla, że przy wyborze szóstki na konkursy w Lillehammer zadecydowała forma i wystartują obecnie najlepsi. Oprócz Tomasiaka są to: Kubacki, Wąsek, Klemens Joniak, Maciej Kot i Jakub Wolny.

Jak powiedział Stefan Horngacher, który jest teraz w PZN koordynatorem odpowiedzialnym za skoki, technika Żyły nie jest wystarczająco powtarzalna. Poza tym nie mógł on długo wybrać optymalnego dla siebie sprzętu i dopiero teraz szlifuje technikę. Do kadry ma dołączyć podczas zawodów Pucharu Świata w Wiśle (5–6 grudnia).

Horngacher to dobry znajomy polskich skoczków, bo kilka lat temu odnosił z nimi wielkie sukcesy. Kiedy stawało się jasne, że Austriak opuści niemiecką kadrę, propozycję złożył mu ówczesny prezes PZN Adam Małysz. Potem szefem związku narciarskiego został Apoloniusz Tajner, ale Horngacher przyjechał do Polski.

Rola, jaką pełni Austriak, nie jest jeszcze do końca jasna, ale to ktoś pomiędzy trenerem a dyrektorem sportowym. Generalnie ma pomagać w rozwoju polskich skoków. Z tego, co sam opowiada, czasami pomaga w treningach, czasami współpracuje z zapleczem kadry A. Doradza trenerom, ale niekiedy też bezpośrednio zawodnikom. Dobrze zna środowisko polskich skoków i wie, jak się w nim poruszać.

Zobaczymy, czy jego praca już teraz przyniesie efekty. Trener Maciusiak mówił serwisowi skijumping.pl, że ważne będą pierwsze zawody, bo dobry start może napędzić całą reprezentację, a w trakcie sezonu nie ma już czasu na spokojne treningi. Latem obyło się bez kontuzji, podobno udało się zrealizować wszystkie założenia, więc może będzie dobrze.

Puchar Świata w Wiśle i Zakopanem bez Rosjan

Polscy kibice liczą na te dobre występy w Wiśle. Rok temu trzeba było się zadowolić piątym miejscem Tomasiaka i siódmym Żyły. Nie wiadomo, jak będzie z formą skoczków, ale na pewno nie zawiodą polscy kibice, bo do tego już przyzwyczaili. Na trybunach można spodziewać się tłumów.

Wiadomo też, że w Polsce nie wystąpią skoczkowie rosyjscy. Międzynarodowa federacja (FIS) dopuściła ich do startów w Pucharze Świata, ale zastrzegła, że każdy kraj podejmie oddzielną decyzję, czy wpuści Rosjan do siebie. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych już zapowiedziało, że nie ma na to szans. Tak samo zdecydowali Finowie i Norwegowie.

Pierwsze zawody mogą przybliżyć też do odpowiedzi na pytanie, kto w tym sezonie będzie walczył o Kryształową Kulę. Rok temu był to Słoweniec Domen Prevc, który na koniec miał aż 954 pkt przewagi nad drugim Japończykiem Ryoyu Kobayashim.

Może nastąpi zmiana warty i Kryształową Kulę wygra ktoś urodzony już w XXI wieku? My liczymy na Tomasiaka, ale są jeszcze chociażby Austriacy Daniel Tschofenig i Stephan Embacher. Ten drugi jest już mistrzem olimpijskim w duetach (w parze z Janem Hoerlem) i niedawno chwalił Polaka w rozmowie ze skijumping.pl, przekonując, że skoki potrzebują takiej rywalizacji. Nie mamy nic przeciwko.