Kacper Tomasiak się nie zatrzymuje. Trzy medale olimpijskie, mistrzostwo Polski, a teraz ten sukces

Kacper Tomasiak, trzykrotny medalista olimpijski z Predazzo, ponownie stanął na podium – tym razem mistrzostw świata juniorów. Złoto dla Austriaka Stephana Embachera.

Publikacja: 05.03.2026 19:14

Foto: REUTERS/Stephanie Lecocq

Tomasz Wacławek

Po tym, jak Tomasiak został polskim bohaterem igrzysk olimpijskich, było pewne, że będzie też jedną z gwiazd mistrzostw świata juniorów.

Już treningi w Lillehammer pokazały, że o złoto powinien bić się z broniącym tytułu Stephanem Embacherem. Obaj w pierwszej serii czwartkowego konkursu skoczyli po 98 m, ale Austriak z niższej belki i to on objął prowadzenie. Tuż za nimi był Amerykanin Jason Colby, który również lądował na 98. metrze.

Medal Kacpra Tomasiaka będzie miał konsekwencje dla reprezentacji

Wszystko wskazywało na to, że to właśnie ta trójka podzieli się miejscami na podium. I rzeczywiście po drugiej serii kolejność już się nie zmieniła. Colby i Tomasiak skoczyli bliżej – odpowiednio 96 i 97 m, a Embacher pofrunął po trzecie złoto MŚ juniorów z rzędu, uzyskując 98,5 m.

Kilka tygodni potrafi zmienić wiele w życiu człowieka. W ciągu miesiąca 19-latek z Bystrej został trzykrotnym medalistą olimpijskim, mistrzem Polski i wicemistrzem świata juniorów.

Medal Tomasiaka ma też inne wymierne korzyści. Dzięki niemu reprezentacja Polski zyska na najbliższy rok dodatkowe miejsce startowe w Pucharze Świata (może je wykorzystać medalista MŚJ lub inny junior).

Pozostali Polacy nie odegrali w czwartek ważnych ról. Młodszy z braci Tomasiaków, Konrad, zajął 20. pozycję (93,5 i 88 m), a Kamil Waszek – 18. (84 i 92 m). Łukasz Łukaszczyk nie awansował do drugiej serii (82 m) i został sklasyfikowany na 31. miejscu.

Gdzie teraz wystartuje Kacper Tomasiak?

W sobotę o 12.30 (transmisja w TVP Sport) konkurs drużynowy, ale już bez Tomasiaka, który leci od razu do Lahti na zawody Pucharu Świata (podobnie jak Embacher i Colby).

W Finlandii zaplanowano dwa konkursy indywidualne oraz zmagania duetów. Polskę reprezentować będą także Maciej Kot, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Paweł Wąsek i Piotr Żyła.

