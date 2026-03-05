Kacper Tomasiak się nie zatrzymuje. Trzy medale olimpijskie, mistrzostwo Polski, a teraz ten sukces

Kacper Tomasiak
Po tym, jak Tomasiak został polskim bohaterem igrzysk olimpijskich, było pewne, że będzie też jedną z gwiazd mistrzostw świata juniorów.
Już treningi w Lillehammer pokazały, że o złoto powinien bić się z broniącym tytułu Stephanem Embacherem. Obaj w pierwszej serii czwartkowego konkursu skoczyli po 98 m, ale Austriak z niższej belki i to on objął prowadzenie. Tuż za nimi był Amerykanin Jason Colby, który również lądował na 98. metrze.
Wszystko wskazywało na to, że to właśnie ta trójka podzieli się miejscami na podium. I rzeczywiście po drugiej serii kolejność już się nie zmieniła. Colby i Tomasiak skoczyli bliżej – odpowiednio 96 i 97 m, a Embacher pofrunął po trzecie złoto MŚ juniorów z rzędu, uzyskując 98,5 m.
Kilka tygodni potrafi zmienić wiele w życiu człowieka. W ciągu miesiąca 19-latek z Bystrej został trzykrotnym medalistą olimpijskim, mistrzem Polski i wicemistrzem świata juniorów.
Medal Tomasiaka ma też inne wymierne korzyści. Dzięki niemu reprezentacja Polski zyska na najbliższy rok dodatkowe miejsce startowe w Pucharze Świata (może je wykorzystać medalista MŚJ lub inny junior).
Pozostali Polacy nie odegrali w czwartek ważnych ról. Młodszy z braci Tomasiaków, Konrad, zajął 20. pozycję (93,5 i 88 m), a Kamil Waszek – 18. (84 i 92 m). Łukasz Łukaszczyk nie awansował do drugiej serii (82 m) i został sklasyfikowany na 31. miejscu.
W sobotę o 12.30 (transmisja w TVP Sport) konkurs drużynowy, ale już bez Tomasiaka, który leci od razu do Lahti na zawody Pucharu Świata (podobnie jak Embacher i Colby).
W Finlandii zaplanowano dwa konkursy indywidualne oraz zmagania duetów. Polskę reprezentować będą także Maciej Kot, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Paweł Wąsek i Piotr Żyła.
