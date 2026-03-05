Kacper Tomasiak się nie zatrzymuje. Trzy medale olimpijskie, mistrzostwo Polski, a teraz ten sukces

Po tym, jak Tomasiak został polskim bohaterem igrzysk olimpijskich, było pewne, że będzie też jedną z gwiazd mistrzostw świata juniorów.

Reklama Reklama

Już treningi w Lillehammer pokazały, że o złoto powinien bić się z broniącym tytułu Stephanem Embacherem. Obaj w pierwszej serii czwartkowego konkursu skoczyli po 98 m, ale Austriak z niższej belki i to on objął prowadzenie. Tuż za nimi był Amerykanin Jason Colby, który również lądował na 98. metrze.

Medal Kacpra Tomasiaka będzie miał konsekwencje dla reprezentacji

Wszystko wskazywało na to, że to właśnie ta trójka podzieli się miejscami na podium. I rzeczywiście po drugiej serii kolejność już się nie zmieniła. Colby i Tomasiak skoczyli bliżej – odpowiednio 96 i 97 m, a Embacher pofrunął po trzecie złoto MŚ juniorów z rzędu, uzyskując 98,5 m.

Kilka tygodni potrafi zmienić wiele w życiu człowieka. W ciągu miesiąca 19-latek z Bystrej został trzykrotnym medalistą olimpijskim, mistrzem Polski i wicemistrzem świata juniorów.