Kacper Tomasiak wraca na skocznię. W czwartek powalczy o kolejne medale

Po zdobyciu trzech medali olimpijskich Kacper Tomasiak będzie jednym z faworytów mistrzostw świata juniorów. W czwartek konkurs indywidualny w Lillehammer.

Publikacja: 04.03.2026 21:40

Kacper Tomasiak

Kacper Tomasiak

Foto: PAP/Jarek Praszkiewicz

Tomasz Wacławek

To właśnie impreza w Norwegii miała być najważniejszym punktem sezonu dla Tomasiaka i to z niej miał przywieźć medale.

Tymczasem 19-letni Polak sprawił miłą niespodziankę na igrzyskach, zdobywając srebro na skoczni normalnej, brąz na dużej, a w parze z Pawłem Wąskiem jeszcze srebro w konkursie duetów. Do Predazzo jechał jako olimpijski debiutant, wrócił jako multimedalista, ustawiając się w jednym rzędzie z takimi legendami polskiego sportu jak Irena Szewińska, Otylia Jędrzejczak i Justyna Kowalczyk.

Kacper Tomasiak kontra Stephan Embacher. Kto mistrzem świata juniorów?

Po powrocie z igrzysk Tomasiak zdążył już wystartować w mistrzostwach Polski i zdobyć tytuł. W ostatni weekend nie poleciał jednak do Bad Mitterndorf na zawody Pucharu Świata. Wszystko po to, by jak najlepiej przygotować się do mistrzostw świata juniorów.

W Lillehammer będzie miał okazję powalczyć aż o trzy medale: indywidualnie, w drużynie i w mikście, ale oczywiście to w pierwszym z tych konkursów będzie miał największe szanse na sukces i to on, rzecz jasna, wzbudza największe zainteresowanie publiczności, nie tylko tej polskiej.

Czytaj więcej

Wszyscy, z którymi rozmawiamy, podkreślają, że Kacper Tomasiak jest kulturalnym, znakomicie ułożonym
Skoki narciarskie
Kacper Tomasiak. Wicemistrz olimpijski w skokach to niesamowicie spokojny człowiek
Jego głównym rywalem będzie Stephan Embacher. 20-letni Austriak broni tytułu, a w miniony weekend był podczas lotów w Kulm dwukrotnie drugi. Dalej lądował tylko Słoweniec Domen Prevc.

Wyniki serii treningowych w Lillehammer potwierdzają, że to właśnie Tomasiak i Embacher powinni rywalizować o złoto (dla Austriaka byłoby to już trzecie z rzędu).

Gdzie obejrzeć mistrzostwa świata juniorów w skokach narciarskich?

Polscy skoczkowie w rozgrywanych od 1977 r. MŚ juniorów zdobyli dotąd łącznie 14 medali, w tym trzy złote. Pierwszy tytuł w historii wywalczył w 2004 r. Mateusz Rutkowski. Dziesięć lat później w Predazzo triumfowali Jakub Wolny oraz nasza drużyna w składzie: Wolny, Aleksander Zniszczoł, Krzysztof Biegun, Klemens Murańka. Oby ten dorobek powiększył się w Lillehammer.

Czytaj więcej

Apoloniusz Tajner dla „Rzeczpospolitej”. „Kacper Tomasiak? Z taką osobowością trzeba się urodzić"
Skoki narciarskie
Apoloniusz Tajner dla „Rzeczpospolitej”. „Kacper Tomasiak? Z taką osobowością trzeba się urodzić"

Dobra wiadomość dla polskich kibiców jest taka, że konkurs indywidualny (czwartek, 16.30), a także drużynowy (sobota, 12.30) pokaże TVP Sport.

