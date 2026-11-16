Kadra wraca na Tarczyński Arenę, gdzie w maju przegrała z Ukrainą (0:2). To był jednak tylko mecz towarzyski. Teraz stawka jest o wiele większa: pozostanie w Dywizji B Ligi Narodów.

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Problemów wciąż nie brakuje. Matty Cash opuścił zgrupowanie ze względu na wstrząśnienie mózgu. Jest jednak nadzieja, że zagra Piotr Zieliński. W niedzielę trenował tylko częściowo z drużyną, a potem indywidualnie. W poniedziałek miał ćwiczyć już normalnie.

Polska – Szwecja. Będą zmiany w składzie

Zmian trzeba będzie dokonać na pewno na środku obrony. Do składu wróci Jan Bednarek, ale za kartki tym razem pauzował będzie Jakub Kiwior. Kolejny występ w kadrze zanotuje więc Kacper Potulski.

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– Dwa ostatnie mecze ze Szwecją przegraliśmy. Teraz mam nadzieję na dobre spotkanie i zwycięstwo – mówi Potulski. – Nie ma dla mnie różnicy, czy zagram po lewej, czy po prawej stronie. A jeśli chodzi o ustawienie – z trójką czy czwórką obrońców – to jestem w stanie szybko się do tego zaadaptować.

– Stabilizacja byłaby mile widziana, ale nawet, jeśli nie bylibyśmy zmuszeni do zmian, to i tak chcielibyśmy dalej próbować i dawać szansę innym zawodnikom – przekonuje Jan Urban.

Selekcjoner zdaje sobie sprawę, że nastroje są pesymistyczne i tylko zwycięstwo może poprawić atmosferę wokół kadry, choć niekoniecznie uratować go przed utratą posady.

– Nie mówię, że to może być mecz przełomowy, natomiast wiem, że jeśli byśmy się zakwalifikowali na mistrzostwa Europy, to nikt nie będzie pamiętał o Lidze Narodów. Wszyscy będą wtedy wspominać, kogo sprawdzałem i komu dałem szansę – podkreśla Urban.

Liga Narodów. Ile zagra Robert Lewandowski we Wrocławiu?

Publiczność we Wrocławiu na pewno będzie chciała zobaczyć w akcji Roberta Lewandowskiego, choć w meczu z Rumunią lepiej zaprezentował się akurat debiutant Adrian Benedyczak.

– Z Robertem już wcześniej rozmawiałem o tym, co możemy zrobić na tym zgrupowaniu, na ile minut jest gotowy. Niektórzy mówią, że przegrywamy, a Robert schodzi z boiska. On zawsze jest chętny do pomocy reprezentacji, ale jest też świadomy, że wkrótce może go już nie być i trzeba sprawdzać, na co stać następców – tłumaczy Urban.