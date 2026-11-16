Grający obecnie w tureckim Fenerbahce Lukaku zadebiutował w reprezentacji Belgii w 2010 roku. Przez następne 16 lat strzelił dla niej blisko 100 goli – i jest piątym najskuteczniejszym strzelcem w barwach reprezentacji narodowej: wyprzedzają go tylko reprezentant Indii Sunil Chhetri, reprezentant Iranu Ali Daei, a także Argentyńczyk Lionel Messi i Cristiano Ronaldo, który dla reprezentacji Portugalii strzelił 146 goli.

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Ronaldo niedawno, w atmosferze konfliktu z selekcjonerowi, również zakończył karierę reprezentacyjną. Lukaku ma jeszcze szansę dogonić i wyprzedzić Robert Lewandowski, który zdobył 92 gole w 171 meczach w kadrze.

Romelu Lukaku pisze, że reprezentacji Belgii „dał wszystko”

33-letni Lukaku ma na koncie osiem goli strzelonych na czterech różnych mundialach i sześć goli zdobytych na trzech turniejach Mistrzostw Europy.

Lukaku obejrzał z ławki rezerwowych ostatni mecz reprezentacji Belgii, w którym „Czerwone Diabły” pokonały 4:1 Włochy i zapewniły sobie awans do najlepszej ósemki tych rozgrywek.

We wpisie na Instagramie zawodnik podziękował kolegom z reprezentacji i selekcjonerem, za wspieranie go i obdarzanie zaufaniem w czasie 16-letniej kariery w kadrze.

„Przez te 16 lat dałem wszystko drużynie narodowej... Przeżyłem wszystkie możliwe emocje” – napisał Lukaku. Były napastnik Manchesteru United, Interu Mediolan i Chelsea Londyn podziękował kibicom reprezentacji i zapewnił ich o dumie z reprezentowania Belgii na czterech mundialach i trzech turniejach Mistrzostw Europy.

„Nigdy nie zapomnę tych chwil. (...) To było niezwykłe. To dawało radość. Jestem wdzięczny” – podkreślił.

Romelu Lukaku w 2023 roku strzelił 14 goli w ośmiu meczach eliminacji Mistrzostw Europy

W 2023 roku Lukaku w ośmiu meczach eliminacyjnych Euro 2024 zdobył 14 goli stając się najskuteczniejszym strzelcem w historii eliminacji Mistrzostw Europy w jednym cyklu eliminacyjnym.