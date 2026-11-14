Ronaldo pożegnał się z kadrą w atmosferze skandalu, skonfliktowany z Jorge Jesusem. Miesiąc temu obraził się na selekcjonera, że ten zostawił go na ławce rezerwowych, i przed meczem w Kopenhadze postanowił opuścić zgrupowanie.
Gdy wydawało się, że dojdzie do pojednania, Cristiano ogłosił, że jednak kończy karierę reprezentacyjną. Siedząc na kanapie w swoim domu, odczytał z kartki oświadczenie. Nagranie opublikował w mediach społecznościowych.
Oficjalne pożegnanie z Ronaldo w roli głównej na pewno jeszcze będzie. W sobotę wieczorem podczas odgrywania hymnu wszyscy piłkarze Jesusa (także wyprowadzające ich na murawę dzieci) ubrani byli w koszulki z nr 7. Na trybunach pojawiła się okolicznościowa oprawa z podziękowaniami dla Ronaldo, a w siódmej minucie spotkania kibice bili mu brawo.
W sobotę siódemkę na plecach nosił skrzydłowy Club Brugge Carlos Forbs, który zaczął mecz na ławce rezerwowych, a na boisko wszedł w drugiej połowie. Według portugalskich mediów w przyszłości numer ten przejmie Rafael Leao, który obecnie leczy kontuzję. Ale będzie to już inna siódemka, bo jej dotychczasowy wzór został zastrzeżony. Opaskę kapitana odziedziczył z kolei po Ronaldo Bruno Fernandes.
Portugalczycy już wcześniej zagwarantowali sobie przepustkę do ćwierćfinału Ligi Narodów, więc porażka z Duńczykami, choć bolesna, nie miała dla nich żadnych poważnych konsekwencji.
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