Portugalska Federacja Piłki Nożnej (FPF) zdecydowała o nałożeniu kary na Cristiano Ronaldo w związku z jego przedwczesnym wyjazdem ze zgrupowania reprezentacji narodowej.

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Cristiano Ronaldo zawieszony. Portugalska federacja podjęła decyzję

41-letni napastnik został zawieszony na 30 dni oraz ukarany grzywną w wysokości 255 euro.

Jak poinformowała federacja, jej rada dyscyplinarna w całości podtrzymała zarzuty postawione zawodnikowi. Uznano, że Ronaldo dopuścił się umyślnego naruszenia przepisów określonych w art. 160 ust. 1 regulaminu dyscyplinarnego federacji.

Postępowanie w tej sprawie wszczęto 9 października na podstawie zdarzeń zgłoszonych dwa dni wcześniej.

W opublikowanym komunikacie nie sprecyzowano, jakich meczów lub aktywności będzie dotyczyło zawieszenie. Nie wyjaśniono również, czy do 30-dniowego okresu kary zostanie zaliczony czas, który piłkarz spędził już na tymczasowym zawieszeniu.

Dlaczego Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie Portugalii? Konflikt z Jorge Jesusem

Decyzja federacji jest konsekwencją wydarzeń, do których doszło podczas ostatniego zgrupowania reprezentacji Portugalii w ramach Ligi Narodów. Ronaldo przedwcześnie opuścił bazę drużyny w Kopenhadze, jeszcze przed spotkaniem z Danią, po konflikcie z selekcjonerem Jorge Jesusem.

Spór rozpoczął się po meczu z Norwegią, rozegranym 27 września. Ronaldo znalazł się wówczas na ławce rezerwowych, jednak nie pojawił się na boisku.

W opublikowanym później obszernym oświadczeniu piłkarz zarzucił selekcjonerowi dwukrotne niedotrzymanie słowa. Według Ronaldo trener miał wcześniej zapewnić go, że w spotkaniu z Norwegią pojawi się na murawie na 30 minut. Ostatecznie jednak nie zdecydował się wprowadzić go na boisko.

Jak twierdził 41-latek, Jorge Jesus nie dotrzymał również drugiej obietnicy, dotyczącej wspólnego przedstawienia wersji wydarzeń podczas konferencji prasowej, która odbyła się po meczu.

Selekcjoner zaprzeczył, jakoby zawarł z zawodnikiem takie ustalenia. Tłumacząc swoją decyzję o pozostawieniu Ronaldo na ławce rezerwowych, stwierdził, że „to nie był odpowiedni moment, aby Cristiano wszedł na boisko”. Jak wyjaśniał, przebieg spotkania skłonił go do zmiany wcześniejszej decyzji.

Cristiano Ronaldo przeprosił kibiców i kolegów z reprezentacji

W oświadczeniu piłkarz przeprosił także kolegów z reprezentacji za przedwczesne opuszczenie zgrupowania, a kibiców również za to, że po spotkaniu z Norwegią nie podziękował im za wsparcie.

Jednocześnie podtrzymał zarzuty wobec selekcjonera, wskazując, że jego decyzja o wyjeździe była konsekwencją zachowania trenera.

Ronaldo zadeklarował również, że zaakceptuje ewentualną karę wynikającą z incydentu i pozostanie do dyspozycji reprezentacji po jej odbyciu.