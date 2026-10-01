To były gorące dni w portugalskiej kadrze. Zaczęło iskrzyć już po niedzielnym meczu z Norwegią. Ronaldo nie dość, że nie znalazł się w wyjściowej jedenastce, to jeszcze w ogóle nie wyszedł na boisko.

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Portugalczycy wygrali na wyjeździe 2:1. Kilka dni wcześniej pokonali u siebie Walię (1:0) i choć Ronaldo grał od początku, to po godzinie został zmieniony i spotkania nie dokończył. Już wtedy nie krył niezadowolenia. Konflikt z trenerem Jorge Jesusem, który przejął reprezentację po mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku, narastał, ale eksplozja nastąpiła w ostatnich kilkudziesięciu godzinach.

Dania – Portugalia bez Cristiano Ronaldo

We wtorek Ronaldo nie wziął udziału w treningu z resztą drużyny. Do Kopenhagi, gdzie kadra przygotowuje się do spotkania z Danią, wybrała się delegacja portugalskiej federacji z szefem na czele. Wydawało się, że sytuacja została opanowana, ale w środę gwiazdor z Madery znów nie pojawił się na treningu, aż w końcu spakował walizki i prywatnym odrzutowcem odleciał z rodziną do Madrytu, po czym ma wrócić do swojego klubu w Arabii Saudyjskiej.

– Po konferencji prasowej z trenerem reprezentacji i rozmowie z prezesem portugalskiej federacji postanowiłem opuścić zgrupowanie. W odpowiednim czasie przedstawię wszystkim Portugalczykom prawdę o tym, co skłoniło mnie do zostawienia kadry, której zawsze byłem oddany. Teraz czas życzyć powodzenia Portugalii i wszystkim moim kolegom z drużyny, bez wyjątku – ogłosił w swoich mediach społecznościowych.

Czy Cristiano Ronaldo zagra jeszcze dla Portugalii?

Brzmi jak pożegnanie, ale czy tak będzie? 41-letni Ronaldo cały czas odkłada decyzję o zakończeniu kariery w reprezentacji. Nie zrobił tego po mundialu. Niby zapowiedział, że to jego ostatni rok w piłce, ale trudno oprzeć się wrażeniu, że chyba wciąż liczy na występ na Euro 2028, a może nawet na mistrzostwach świata 2030, które Portugalia zorganizuje wspólnie z Hiszpanią i Marokiem. Pewnie też chciałby przy okazji jak najdłużej śrubować swoje rekordy (234 mecze i 146 goli w kadrze).

– To ja jestem trenerem i podejmuję decyzję – podkreślał Jesus, który oznajmił Ronaldo, że nie wystawi go także w meczu z Danią. – Jeżeli potrzebuję cię na 30 minut, to grasz 30 minut. Jeżeli nie, to nie. Nikt nie będzie robił tego za mnie.

Transmisja meczu Dania – Portugalia w czwartek o 20.45 w Polsacie Sport 3