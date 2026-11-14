Do kontrowersyjnej sytuacji doszło podczas spotkania Aryny Sabalenki z Eliną Switoliną. Fragment nagrania, na którym Białorusinka porusza ustami, opublikował ukraiński portal tenisowy BTU. Według jego interpretacji tenisistka miała użyć wulgarnego określenia odnoszącego się do Ukraińców.

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Nagranie szybko rozprzestrzeniło się w mediach społecznościowych i wywołało krytyczne reakcje. Trzeba jednak zaznaczyć, że przytaczane słowa nie są wyraźnie słyszalne. Ich treść została odczytana z ruchu warg Sabalenki i nie została niezależnie potwierdzona.

Białoruski opozycjonista domaga się wykluczenia Sabalenki

Do sprawy odniósł się Pavel Latushka, były białoruski dyplomata i jeden z przedstawicieli demokratycznej opozycji wobec reżimu Alaksandra Łukaszenki. W opublikowanym w serwisie X wpisie ostro skrytykował Sabalenkę i zaapelował do organizacji WTA o wykluczenie jej ze wszystkich turniejów rozgrywanych pod jej egidą.

Łatuszka zarzucił tenisistce, że nie potępiła rosyjskiej agresji na Ukrainę ani masowych represji wobec Białorusinów. Wytknął jej również brak publicznego poparcia dla uwolnienia więźniów politycznych, w tym kobiet.

„Aryna nie potępiła agresywnej wojny przeciwko Ukrainie, masowych represji wobec Białorusinów, nie zabrała głosu w sprawie uwolnienia więźniów politycznych, nawet kobiet, a teraz obraża Ukraińców” – napisał opozycjonista, odnosząc się także do Switoliny.

Łatuszka stwierdził, że Sabalenka powinna zostać wykluczona ze wszystkich turniejów sankcjonowanych przez WTA. Uznał, że byłaby to jedyna proporcjonalna reakcja na jej zachowanie. Nazwał również tenisistkę „hańbą dla narodu białoruskiego”.

Sabalenka przegrała ze Switoliną. Ukrainka nie podała jej ręki

Kontrowersje pojawiły się po spotkaniu, w którym Switolina pokonała drugą rakietę świata 6:3, 3:6, 6:1 i awansowała do półfinału WTA Finals. Dla Ukrainki było to pierwsze zwycięstwo nad Sabalenką od ponad sześciu lat.

Mecz był pełen zwrotów akcji, a Białorusinka miała wyraźne problemy z opanowaniem emocji. Po nieudanych zagraniach gestykulowała, potrząsała głową i okazywała frustrację. W decydującym secie rzuciła rakietą o kort. Popełniła również 35 niewymuszonych błędów.

Po zakończeniu spotkania Switolina nie podała rywalce ręki. Ukrainka konsekwentnie odmawia podawania ręki rosyjskim i białoruskim tenisistkom od czasu rozpoczęcia pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Zawodniczka wielokrotnie podkreślała, że nie zamierza zmieniać swojego stanowiska. Podobnie postępuje wobec rywalek z Rosji i Białorusi, niezależnie od ich indywidualnych wypowiedzi na temat wojny.

Sabalenka z kolei unika zabierania głosu na temat wojny na Ukrainie i reżimu w jej ojczyźnie. W czerwcu 2023 roku, po zwycięstwie nad Switoliną w ćwierćfinale Roland Garros, najdobitniej odcięła się od wojny i Łukaszenki. Powiedziała: - Nie popieram wojny. Nie chcę, żeby mój kraj był zaangażowany w jakikolwiek konflikt.

Zapytana, czy popiera Łukaszenkę, odpowiedziała: - Nie popieram wojny, co oznacza, że nie popieram teraz Łukaszenki.